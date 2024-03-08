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В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта - РИА Новости, 08.03.2024
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https://ria.ru/20240308/obstrel-1931906621.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта - РИА Новости, 08.03.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта
Одно из пустующих зданий Скадовского морского порта в Херсонской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, пожар не возник, РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:00
2024-03-08T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
владимир сальдо
днепр (город)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Одно из пустующих зданий Скадовского морского порта в Херсонской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, пожар не возник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения", - написал Сальдо. Он отметил, что оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240307/obstrel-1931664780.html
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происшествия, херсонская область , россия, владимир сальдо, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Днепр (город)
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта

В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено пустующее здание морского порта

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМестные жители на побережье Черного моря в Скадовске
Местные жители на побережье Черного моря в Скадовске - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Местные жители на побережье Черного моря в Скадовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Одно из пустующих зданий Скадовского морского порта в Херсонской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, пожар не возник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения", - написал Сальдо.
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Он отметил, что оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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