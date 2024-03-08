https://ria.ru/20240308/obstrel-1931906621.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта

В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта - РИА Новости, 08.03.2024

В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта

Одно из пустующих зданий Скадовского морского порта в Херсонской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, пожар не возник, РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:00

2024-03-08T15:00

2024-03-08T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

россия

владимир сальдо

днепр (город)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Одно из пустующих зданий Скадовского морского порта в Херсонской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, пожар не возник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения", - написал Сальдо. Он отметил, что оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240307/obstrel-1931664780.html

https://ria.ru/20240308/khersonskoe-1931902410.html

херсонская область

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , россия, владимир сальдо, днепр (город)