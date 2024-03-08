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ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие
ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:51
2024-03-08T14:51
2024-03-08T14:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва пробита кровля", - написал Гладков.Он уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие
Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородское сельхозпредприятие