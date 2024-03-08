https://ria.ru/20240308/obstrel-1931905589.html

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие - РИА Новости, 08.03.2024

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:51

2024-03-08T14:51

2024-03-08T14:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва пробита кровля", - написал Гладков.Он уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины