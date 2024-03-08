Рейтинг@Mail.ru
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине - РИА Новости, 08.03.2024
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине
Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Киева возмутило читателей американского журнала Newsweek. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:39
2024-03-08T05:39
в мире
украина
россия
франция
сша
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:90:3054:1808_1920x0_80_0_0_d7369a53807f6e36868a0274605eaf8f.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Киева возмутило читателей американского журнала Newsweek.Ранее в четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины в конфликте с Россией."Чихуахуа гавкает на торнадо", — описал антироссийские высказывания Макрона Nicholas Heydenrych."Макрон, прежде, чем пошлешь французских солдат на Украину, напомни им, чтобы в последний раз попрощались со своими семьями — они пойдут на войну, а не на привычные учения НАТО", — обратился DrRiki."Микрон и его мама, извините, жена &lt;...&gt; должны уйти из политики и заняться тем, чем они занимались до этого. Играть в русскую рулетку с Путиным — это не для них", — посоветовал Макрону и его супруге Mike De Bruxelles."Украине повезет, если она сохранит хотя бы половину от изначальных размеров, когда конфликт уляжется", — выразил мнение Leah."Макрон боится даже встретиться с французскими фермерами, но при этом имеет смелость отправлять чужих детей погибать на поле боя или в ядерной войне", — упрекнул французского президента USDeclines2024.&quot;Макрон должен хорошо понимать, что его солдат сотрут с лица земли, как только он пошлет их против России&quot;, — предупредил Kukusru.В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке войск на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240307/makron-1931784051.html
https://ria.ru/20240305/generaly-1931128630.html
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html
https://ria.ru/20240307/medvedev-1931805143.html
украина
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81e8a6c20cfddea001fd2b57f79da87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, сша, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, США, Эммануэль Макрон, НАТО

"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Киева возмутило читателей американского журнала Newsweek.
Ранее в четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины в конфликте с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Лидеры французских партий отказались поддержать позицию Макрона по Украине
Вчера, 17:12
«
"Чихуахуа гавкает на торнадо", — описал антироссийские высказывания Макрона Nicholas Heydenrych.
"Макрон, прежде, чем пошлешь французских солдат на Украину, напомни им, чтобы в последний раз попрощались со своими семьями — они пойдут на войну, а не на привычные учения НАТО", — обратился DrRiki.
"Микрон и его мама, извините, жена <...> должны уйти из политики и заняться тем, чем они занимались до этого. Играть в русскую рулетку с Путиным — это не для них", — посоветовал Макрону и его супруге Mike De Bruxelles.
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину
5 марта, 06:00
"Украине повезет, если она сохранит хотя бы половину от изначальных размеров, когда конфликт уляжется", — выразил мнение Leah.
"Макрон боится даже встретиться с французскими фермерами, но при этом имеет смелость отправлять чужих детей погибать на поле боя или в ядерной войне", — упрекнул французского президента USDeclines2024.
«

"Макрон должен хорошо понимать, что его солдат сотрут с лица земли, как только он пошлет их против России", — предупредил Kukusru.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
5 марта, 11:47
В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке войск на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева
Вчера, 18:47
 
В миреУкраинаРоссияФранцияСШАЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала