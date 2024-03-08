https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html

"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине

"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине - РИА Новости, 08.03.2024

"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине

Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Киева возмутило читателей американского журнала Newsweek. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T05:39

2024-03-08T05:39

2024-03-08T05:39

в мире

украина

россия

франция

сша

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обещание президента Франции Эммануэля Макрона о неограниченной поддержке Киева возмутило читателей американского журнала Newsweek.Ранее в четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины в конфликте с Россией."Чихуахуа гавкает на торнадо", — описал антироссийские высказывания Макрона Nicholas Heydenrych."Макрон, прежде, чем пошлешь французских солдат на Украину, напомни им, чтобы в последний раз попрощались со своими семьями — они пойдут на войну, а не на привычные учения НАТО", — обратился DrRiki."Микрон и его мама, извините, жена <...> должны уйти из политики и заняться тем, чем они занимались до этого. Играть в русскую рулетку с Путиным — это не для них", — посоветовал Макрону и его супруге Mike De Bruxelles."Украине повезет, если она сохранит хотя бы половину от изначальных размеров, когда конфликт уляжется", — выразил мнение Leah."Макрон боится даже встретиться с французскими фермерами, но при этом имеет смелость отправлять чужих детей погибать на поле боя или в ядерной войне", — упрекнул французского президента USDeclines2024."Макрон должен хорошо понимать, что его солдат сотрут с лица земли, как только он пошлет их против России", — предупредил Kukusru.В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке войск на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240307/makron-1931784051.html

https://ria.ru/20240305/generaly-1931128630.html

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html

https://ria.ru/20240307/medvedev-1931805143.html

украина

россия

франция

сша

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в мире, украина, россия, франция, сша, эммануэль макрон, нато