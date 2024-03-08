https://ria.ru/20240308/neveroyatno-1931855650.html

В Швеции развенчали популярный на Западе миф об Украине

В Швеции развенчали популярный на Западе миф об Украине - РИА Новости, 08.03.2024

В Швеции развенчали популярный на Западе миф об Украине

Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт в интервью Svenska Dagbladet. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T05:35

2024-03-08T05:35

2024-03-08T05:35

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украина не сможет завершить конфликт военным путем, заявил бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт в интервью Svenska Dagbladet."Я не вижу военного решения конфликта. <…> Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев", — сказал он.Бывший шведский главнокомандующий обратил внимание на мощные темпы развития российского военно-промышленного комплекса, соперничать с которым, по его словам, Киев не смог бы даже при трехкратном увеличении поставок со стороны Запада."Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тысяч мобилизованных солдат на линии фронта", — подытожил Хедерстедт.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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в мире, украина, россия, швеция, нато