Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью

2024-03-08T07:11

чернобыль

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации, сообщили ученые из Нью-Йоркского университета в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.Биологи сравнили круглых червей вида Oscheius tipulae из мест с различным уровнем радиационного загрязнения на территории Чернобыльской зоны отчуждения."Мы <...> провели анализ их геномов в поисках следов недавних мутаций и не обнаружили доказательств в пользу связи между мутациями и уровнем радиации на местах сбора", — указано в статье.Выбор червей в качестве объекта для исследования ученые объяснили повсеместным распространением этих животных и простотой их генома."Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих", — рассказала в пресс-релизе одна из авторов статьи София Тинтори.Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные уже не раз удивляли ученых различными особенностями, связанными с высоким уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Так, ранее из исследования биолога Кары Лав стало известно, что гены чернобыльских волков защищают их от раковых заболеваний, связанных с длительным облучением.

