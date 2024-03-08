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Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью
Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью - РИА Новости, 08.03.2024
Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью
Геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации, сообщили ученые из Нью-Йоркского университета в статье для... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:11
2024-03-08T07:11
2024-03-08T07:11
чернобыль
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации, сообщили ученые из Нью-Йоркского университета в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.Биологи сравнили круглых червей вида Oscheius tipulae из мест с различным уровнем радиационного загрязнения на территории Чернобыльской зоны отчуждения."Мы <...> провели анализ их геномов в поисках следов недавних мутаций и не обнаружили доказательств в пользу связи между мутациями и уровнем радиации на местах сбора", — указано в статье.Выбор червей в качестве объекта для исследования ученые объяснили повсеместным распространением этих животных и простотой их генома."Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих", — рассказала в пресс-релизе одна из авторов статьи София Тинтори.Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные уже не раз удивляли ученых различными особенностями, связанными с высоким уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Так, ранее из исследования биолога Кары Лав стало известно, что гены чернобыльских волков защищают их от раковых заболеваний, связанных с длительным облучением.
https://ria.ru/20210323/vorobi-1602497080.html
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чернобыль, нью-йоркский университет, наука
Чернобыль, Нью-Йоркский университет, Наука, Наука
Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью
Биологи заявили, что гены чернобыльских нематод устойчивы к радиации
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации, сообщили ученые из Нью-Йоркского университета в статье
для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Биологи сравнили круглых червей вида Oscheius tipulae из мест с различным уровнем радиационного загрязнения на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
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"Мы <...> провели анализ их геномов в поисках следов недавних мутаций и не обнаружили доказательств в пользу связи между мутациями и уровнем радиации на местах сбора", — указано в статье.
Выбор червей в качестве объекта для исследования ученые объяснили повсеместным распространением этих животных и простотой их генома.
«
"Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих", — рассказала в пресс-релизе
одна из авторов статьи София Тинтори.
Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные уже не раз удивляли ученых различными особенностями, связанными с высоким уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Так, ранее из исследования биолога Кары Лав стало известно, что гены чернобыльских волков защищают их от раковых заболеваний, связанных с длительным облучением.
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