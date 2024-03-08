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Между США и Украиной произошел раскол из-за Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html
Между США и Украиной произошел раскол из-за Зеленского, пишут СМИ
Между США и Украиной произошел раскол из-за Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Между США и Украиной произошел раскол из-за Зеленского, пишут СМИ
Американское руководство проявляет все большее недовольство военной стратегией президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета New York Times. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T02:00
2024-03-08T02:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
авдеевка
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американское руководство проявляет все большее недовольство военной стратегией президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета New York Times.&quot;После более чем двух лет союза отношения между США и Украиной демонстрируют признаки усталости и разлада, уступая место взаимному разочарованию&quot;, — указано в материале.Издание отметило, что Вашингтон критикует украинское руководство за поражение ВСУ под Авдеевкой. По словам американских чиновников, длительная оборона укрепрайона стоила Украине слишком больших потерь. Пентагону, по данным газеты, не нравится, что Владимир Зеленский расходует ресурсы Киева на небольшие города, "не имеющие стратегической ценности".По данным газеты, киевские власти, в свою очередь, также выражают недовольство политикой США."Украина все больше падает духом из-за политического паралича Америки, который привел к нехватке боеприпасов на линии фронта", — написали журналисты.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации Байдена о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931357977.html
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в мире, украина, сша, авдеевка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Авдеевка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Между США и Украиной произошел раскол из-за Зеленского, пишут СМИ

NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американское руководство проявляет все большее недовольство военной стратегией президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета New York Times.
«

"После более чем двух лет союза отношения между США и Украиной демонстрируют признаки усталости и разлада, уступая место взаимному разочарованию", — указано в материале.

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Издание отметило, что Вашингтон критикует украинское руководство за поражение ВСУ под Авдеевкой. По словам американских чиновников, длительная оборона укрепрайона стоила Украине слишком больших потерь. Пентагону, по данным газеты, не нравится, что Владимир Зеленский расходует ресурсы Киева на небольшие города, "не имеющие стратегической ценности".
По данным газеты, киевские власти, в свою очередь, также выражают недовольство политикой США.
"Украина все больше падает духом из-за политического паралича Америки, который привел к нехватке боеприпасов на линии фронта", — написали журналисты.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации Байдена о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААвдеевкаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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