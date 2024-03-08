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В Москве отремонтировали дома на улицах, названных в честь женщин - РИА Новости, 08.03.2024
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11:16 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/moskva-1931881470.html
В Москве отремонтировали дома на улицах, названных в честь женщин
В Москве отремонтировали дома на улицах, названных в честь женщин - РИА Новости, 08.03.2024
В Москве отремонтировали дома на улицах, названных в честь женщин
Три дома, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин, отремонтировали в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:16
2024-03-08T11:16
общество
москва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три дома, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин, отремонтировали в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновили три дома, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин", - говорится в сообщении. Отремонтированные здания находятся по адресу: улица Люсиновская, дом 55, улица Фомичевой, дом 16, улица Клары Цеткин, дом 11. Поверхность фасада расчистили и промыли от загрязнений, обработали антигрибковой защитой, восстановили поврежденные сегменты облицовки и выполнили гидрофобизацию для защиты от воздействия осадков. Также привели в порядок входные группы и экраны балконов, заменили окна в местах общего пользования, откосы и отливы. Кроме того, отремонтировали отмостку здания.
https://ria.ru/20240308/putin-1931845002.html
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве отремонтировали дома на улицах, названных в честь женщин

В Москве отремонтировали три дома на улицах, названных в честь выдающихся женщин

© Пресс-служба Фонда капремонта МосквыОтремонтированный подъезд жилого дома
Отремонтированный подъезд жилого дома
© Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Отремонтированный подъезд жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три дома, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин, отремонтировали в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновили три дома, расположенные на улицах, названных в честь выдающихся женщин", - говорится в сообщении.
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Отремонтированные здания находятся по адресу: улица Люсиновская, дом 55, улица Фомичевой, дом 16, улица Клары Цеткин, дом 11.
Поверхность фасада расчистили и промыли от загрязнений, обработали антигрибковой защитой, восстановили поврежденные сегменты облицовки и выполнили гидрофобизацию для защиты от воздействия осадков. Также привели в порядок входные группы и экраны балконов, заменили окна в местах общего пользования, откосы и отливы. Кроме того, отремонтировали отмостку здания.
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Вчера, 09:45
 
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