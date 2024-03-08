https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931924057.html

Мобилизованным в Киеве начали разово выплачивать по 783 доллара

Мобилизованным в Киеве начали разово выплачивать по 783 доллара - РИА Новости, 08.03.2024

Мобилизованным в Киеве начали разово выплачивать по 783 доллара

Власти Киева начали выплачивать мужчинам по 783 доллара за мобилизацию, почти 500 человек уже получили выплаты, сообщают в пятницу в городской государственной... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:30

2024-03-08T17:30

2024-03-08T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Власти Киева начали выплачивать мужчинам по 783 доллара за мобилизацию, почти 500 человек уже получили выплаты, сообщают в пятницу в городской государственной администрации. "Мобилизованные в Киеве начали получать выплаты в размере 30 тысяч гривен (783 доллара). Первые 473 военнослужащих, мобилизовавшихся в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Там уточнили, что выплаты единоразовые. Для получения средств необходимо предоставить в военкомат копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку или выписку из банка об открытии зарплатного счета. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240308/zaderzhanie-1931906017.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины