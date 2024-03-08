Мобилизованным в Киеве начали разово выплачивать по 783 доллара
Мобилизованным в Киеве в ряды ВСУ начали разово выплачивать по 783 доллара
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Власти Киева начали выплачивать мужчинам по 783 доллара за мобилизацию, почти 500 человек уже получили выплаты, сообщают в пятницу в городской государственной администрации.
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"Мобилизованные в Киеве начали получать выплаты в размере 30 тысяч гривен (783 доллара). Первые 473 военнослужащих, мобилизовавшихся в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Там уточнили, что выплаты единоразовые. Для получения средств необходимо предоставить в военкомат копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку или выписку из банка об открытии зарплатного счета.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.