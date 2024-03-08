https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:28

2024-03-08T12:28

2024-03-08T12:28

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты", рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены - и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба", - сообщил агентству украинский военнопленный. По его словам, военнослужащие в учебной части часто подвергались жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. "Один раз к дереву привязали, я знаю это точно. Второй раз заставили яму копать метра два. Ну это как дисциплинарные наказания… Чтоб не было, не снимали зарплату, там, я не знаю… С утра до вечера. Ну утром привязали. Ну воды-то дают – а вдруг сдохнет, грубо говоря, от обезвоживания. Жара. Воды давали. Ну наказали – пошел, проспался. Ну и уже отношение (в наказанному со стороны других военнослужащих – ред.) <…> не сильно хорошее", - рассказал пленный. По словам украинского военного, своих командиров мобилизованные новобранцы называли "скоты". Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен сдался в начале марта 2024 года.

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина