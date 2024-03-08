https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:28
2024-03-08T12:28
2024-03-08T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты", рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены - и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба", - сообщил агентству украинский военнопленный. По его словам, военнослужащие в учебной части часто подвергались жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. "Один раз к дереву привязали, я знаю это точно. Второй раз заставили яму копать метра два. Ну это как дисциплинарные наказания… Чтоб не было, не снимали зарплату, там, я не знаю… С утра до вечера. Ну утром привязали. Ну воды-то дают – а вдруг сдохнет, грубо говоря, от обезвоживания. Жара. Воды давали. Ну наказали – пошел, проспался. Ну и уже отношение (в наказанному со стороны других военнослужащих – ред.) <…> не сильно хорошее", - рассказал пленный. По словам украинского военного, своих командиров мобилизованные новобранцы называли "скоты". Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен сдался в начале марта 2024 года.
https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html
https://ria.ru/20240307/legion-1931618083.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинский пленный: мобилизованные живут в трубах во время обучения в ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты", рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены - и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба", - сообщил агентству украинский военнопленный.
Россия меняет тактику. ВСУ не знают, что делать с натовской техникой
По его словам, военнослужащие в учебной части часто подвергались жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров.
«
"Один раз к дереву привязали, я знаю это точно. Второй раз заставили яму копать метра два. Ну это как дисциплинарные наказания… Чтоб не было, не снимали зарплату, там, я не знаю… С утра до вечера. Ну утром привязали. Ну воды-то дают – а вдруг сдохнет, грубо говоря, от обезвоживания. Жара. Воды давали. Ну наказали – пошел, проспался. Ну и уже отношение (в наказанному со стороны других военнослужащих – ред.) <…> не сильно хорошее", - рассказал пленный.
По словам украинского военного, своих командиров мобилизованные новобранцы называли "скоты".
Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ
. В плен сдался в начале марта 2024 года.
"Уже готовы". В Киеве раскрыли, кого Макрон может отправить на Украину