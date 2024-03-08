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Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:28
2024-03-08T12:28
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты", рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены - и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба", - сообщил агентству украинский военнопленный. По его словам, военнослужащие в учебной части часто подвергались жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. "Один раз к дереву привязали, я знаю это точно. Второй раз заставили яму копать метра два. Ну это как дисциплинарные наказания… Чтоб не было, не снимали зарплату, там, я не знаю… С утра до вечера. Ну утром привязали. Ну воды-то дают – а вдруг сдохнет, грубо говоря, от обезвоживания. Жара. Воды давали. Ну наказали – пошел, проспался. Ну и уже отношение (в наказанному со стороны других военнослужащих – ред.) &lt;…&gt; не сильно хорошее", - рассказал пленный. По словам украинского военного, своих командиров мобилизованные новобранцы называли "скоты". Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен сдался в начале марта 2024 года.
https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

Украинский пленный: мобилизованные живут в трубах во время обучения в ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты", рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены - и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба", - сообщил агентству украинский военнопленный.
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По его словам, военнослужащие в учебной части часто подвергались жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров.
«
"Один раз к дереву привязали, я знаю это точно. Второй раз заставили яму копать метра два. Ну это как дисциплинарные наказания… Чтоб не было, не снимали зарплату, там, я не знаю… С утра до вечера. Ну утром привязали. Ну воды-то дают – а вдруг сдохнет, грубо говоря, от обезвоживания. Жара. Воды давали. Ну наказали – пошел, проспался. Ну и уже отношение (в наказанному со стороны других военнослужащих – ред.) <…> не сильно хорошее", - рассказал пленный.
По словам украинского военного, своих командиров мобилизованные новобранцы называли "скоты".
Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен сдался в начале марта 2024 года.
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