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Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 08.03.2024 (обновлено: 14:35 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/minoborony-1931903240.html
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости, 08.03.2024
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю
За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:33
2024-03-08T14:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931902836.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны: за неделю в плен сдались 24 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении
Вчера, 14:32
 
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