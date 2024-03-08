https://ria.ru/20240308/minoborony-1931903240.html

Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости, 08.03.2024

Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю

За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:33

2024-03-08T14:33

2024-03-08T14:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931902836.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире