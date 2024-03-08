https://ria.ru/20240308/minoborony-1931903240.html
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости, 08.03.2024
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю
За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:33
2024-03-08T14:33
2024-03-08T14:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a980b19605e71d8ec8d3d9a338535020.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За минувшую неделю (в период со 2 по 8 марта) 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен к российской армии, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931902836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_f328904616cdadcedefcc7314932dd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю
Минобороны: за неделю в плен сдались 24 украинских военнослужащих