https://ria.ru/20240308/minoborony-1931902141.html
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 540 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:28
2024-03-08T14:28
2024-03-08T14:42
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вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 540 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931903674.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
Минобороны рассказало о ситуации на Купянском направлении
МО: на Купянском направлении ВС РФ улучшили положение, ВСУ потеряли 540 бойцов