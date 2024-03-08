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Международный женский день

Международный женский день - РИА Новости, 08.03.2024

Международный женский день

Международный женский день (International Women’s Day) – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:22

2024-03-08T00:22

2024-03-08T00:22

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россия

международный женский день

в мире

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Международный женский день (International Women’s Day) – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года.В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена.19 марта 1911 года Международный женский день впервые отмечался в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте. Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а 8 марта 1914 года в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами. В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 число по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, используемому в других странах, это было 8 марта.Летом 1917 года Временное правительство постановило допускать женщин на выборы всех уровней. В СССР 8 Марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим. Советский Союз долго оставался единственной страной Европы, где 8 марта был государственным праздником. С 1975 года, объявленного ООН Международным годом женщин, организация начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день. После распада Советского Союза 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Он отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии. Восьмое марта отмечается и на Украине, но в последние годы там все чаще говорят об отмене празднования. В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери. В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года – женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул праздник 8 марта. В Грузии отмечают и Международный женский день (8 марта), и День матери (3 марта). В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из состава СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным. Международный женский день (8 марта) является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. По данным ООН, 70% из 1,3 миллиарда человек, живущих в условиях бедности, – женщины. В городских районах 40% беднейших домохозяйств возглавляют женщины. Они же преобладают в производстве продовольствия в мире (50-80%), но им принадлежит менее 10% земли. 25 сентября 2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", которой предусматривается обеспечение гендерного равенства, равного доступа женщин и девочек к качественному образованию, экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а также равных с мужчинами и мальчиками возможностей в плане занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех уровнях. Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Более половины граждан, имеющих высшее образование, – женщины (55%). Среди высококвалифицированных научных работников женщины составляют значительную часть (28,3% среди докторов наук и 43,4% среди кандидатов наук). В 2021 году доля занятых женщин в общей численности занятого населения составила 48,6%. Около 30% организаций, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, возглавляют женщины. Женщины активно участвуют в общественно-политической жизни, государственном управлении.В декабре 2022 года правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, нацеленную на обеспечение реализации принципа равных прав и свобод мужчин и женщин, создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни и повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации женщин.В апреле 2023 года был утвержден План мероприятий по реализации в 2023-2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, согласно которому основными направлениями деятельности станут укрепление позиций в общественно-политической жизни страны и создание условий для их гражданской активности, сохранение здоровья женщин, повышение их роли в развитии общества, улучшение качества жизни, профилактика социального неблагополучия, расширение участия женщин в приоритетных социально-экономических проектах. В 2024 году тема Международного женского дня – "Инвестируйте в женщин: ускоряйте прогресс" (Invest in women: Accelerate progress) – посвящена достижению гендерного равенства. Обеспечение прав женщин и девочек во всех аспектах жизни – единственный способ создать процветающую и справедливую экономику, а также здоровую планету для будущих поколений. В Международный женский день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, международный женский день, в мире