https://ria.ru/20240308/medvedev-1931863873.html

Медведев поздравил женщин с 8 Марта

Медведев поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

Медведев поздравил женщин с 8 Марта

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил огромную признательность женщинам, которые несут службу в ВС РФ, работают на... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:11

2024-03-08T08:11

2024-03-08T08:35

вооруженные силы рф

празднование 8 марта

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил огромную признательность женщинам, которые несут службу в ВС РФ, работают на оборонных предприятиях, помогают беженцам, занимаются волонтерством, Медведев подчеркнул, что это настоящий подвиг."Наша огромная признательность всем женщинам, которые несут службу в ВС России, трудятся на оборонных предприятиях и в госпиталях, помогают жителям новых регионов и беженцам, не покладая рук ведут волонтерскую работу. Это настоящий подвиг, достойный самых высоких слов благодарности. Мы гордимся и любим вас и сделаем все, чтобы оправдать вашу любовь и доверие. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, взаимопонимания с самыми близкими людьми, и чтобы душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, столь же наполняло ваши сердца", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, празднование 8 марта, дмитрий медведев, общество