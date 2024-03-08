https://ria.ru/20240308/medvedev-1931863873.html
Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Медведев поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил огромную признательность женщинам, которые несут службу в ВС РФ, работают на... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:11
2024-03-08T08:11
2024-03-08T08:35
вооруженные силы рф
празднование 8 марта
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил огромную признательность женщинам, которые несут службу в ВС РФ, работают на оборонных предприятиях, помогают беженцам, занимаются волонтерством, Медведев подчеркнул, что это настоящий подвиг."Наша огромная признательность всем женщинам, которые несут службу в ВС России, трудятся на оборонных предприятиях и в госпиталях, помогают жителям новых регионов и беженцам, не покладая рук ведут волонтерскую работу. Это настоящий подвиг, достойный самых высоких слов благодарности. Мы гордимся и любим вас и сделаем все, чтобы оправдать вашу любовь и доверие. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, взаимопонимания с самыми близкими людьми, и чтобы душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, столь же наполняло ваши сердца", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, празднование 8 марта, дмитрий медведев, общество
Вооруженные силы РФ, Празднование 8 марта, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в ВС России
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил огромную признательность женщинам, которые несут службу в ВС РФ, работают на оборонных предприятиях, помогают беженцам, занимаются волонтерством, Медведев подчеркнул, что это настоящий подвиг.
"Наша огромная признательность всем женщинам, которые несут службу в ВС России, трудятся на оборонных предприятиях и в госпиталях, помогают жителям новых регионов и беженцам, не покладая рук ведут волонтерскую работу. Это настоящий подвиг, достойный самых высоких слов благодарности. Мы гордимся и любим вас и сделаем все, чтобы оправдать вашу любовь и доверие. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, взаимопонимания с самыми близкими людьми, и чтобы душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, столь же наполняло ваши сердца", - сказал Медведев.
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта