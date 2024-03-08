https://ria.ru/20240308/lotereya-1931961914.html
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве
Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:55
2024-03-08T23:55
2024-03-08T23:55
в мире
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun. "Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя "какой-то преступницей", поскольку она так часто выигрывала", - пишет издание. По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn. "Амелия... отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля", - пишет газета. Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов. По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.
https://ria.ru/20240208/rastrata-1926233172.html
https://ria.ru/20240115/lotereya-1921370038.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве
Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun
.
"Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя "какой-то преступницей", поскольку она так часто выигрывала", - пишет издание.
В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn.
«
"Амелия... отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля", - пишет газета.
Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов.
По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее