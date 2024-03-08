Рейтинг@Mail.ru
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/lotereya-1931961914.html
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве
Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:55
2024-03-08T23:55
в мире
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun. "Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя "какой-то преступницей", поскольку она так часто выигрывала", - пишет издание. По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn. "Амелия... отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля", - пишет газета. Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов. По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.
https://ria.ru/20240208/rastrata-1926233172.html
https://ria.ru/20240115/lotereya-1921370038.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон
В мире, Лондон
СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве

Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun.
"Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя "какой-то преступницей", поскольку она так часто выигрывала", - пишет издание.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
8 февраля, 17:50
По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn.
«
"Амелия... отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля", - пишет газета.
Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов.
По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.
Новогодний миллиард от Русского лото
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее
15 января, 10:28
 
В миреЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала