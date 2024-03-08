https://ria.ru/20240308/lotereya-1931961914.html

СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве

СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.03.2024

СМИ: победительницу множества лотерей в Лондоне заподозрили в мошенничестве

Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:55

2024-03-08T23:55

2024-03-08T23:55

в мире

лондон

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею, сообщает британская газета Sun. "Участницу национальной лотереи заставили почувствовать себя "какой-то преступницей", поскольку она так часто выигрывала", - пишет издание. По данным издания, после последнего выигрыша, жительница Лондона Амелия Барнем отправилась на почту, чтобы забрать выигрыш, однако, ее отправили в магазин, где был куплен билет. Как отмечается, там ей удалось подтвердить подлинность билета, но ей посоветовали связаться с оператором Allwyn. "Амелия... отправила компании фотографии лицевой и оборотной сторон билета, и ей был присвоен номер претензии. Затем ей сказали, что следователь посетит ее дом 28 февраля", - пишет газета. Согласно информации издания, следователь заявил, что против нее завели дело из-за количества побед. Всего Барнем тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на лотерейные билеты, а суммарный выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов. По данным газеты, решение по ее делу пока не вынесено.

https://ria.ru/20240208/rastrata-1926233172.html

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лондон

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лондон