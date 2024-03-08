https://ria.ru/20240308/kongress-1931860142.html

Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ

Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024

Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ

Конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден прервал выступление президента США Джо Байдена выкриками "лжец", когда тот критиковал своего предшественника Дональда РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T07:02

2024-03-08T07:02

2024-03-08T07:17

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден прервал выступление президента США Джо Байдена выкриками "лжец", когда тот критиковал своего предшественника Дональда Трампа, передает телеканал CNN. Кричавшего, судя по кадрам трансляции, вывели из зала, еще несколько республиканцев ушли сами, отказавшись дослушивать Байдена. "Это недостойно президента. Это полноценная предвыборная речь", - цитирует CNN одного конгрессмена Макса Миллера. Байден многократно обрушивался с критикой на Трампа, называя его просто "моим предшественником" без упоминания его имени.

https://ria.ru/20240308/tramp-1931859707.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931859826.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп