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Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
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07:02 08.03.2024 (обновлено: 07:17 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/kongress-1931860142.html
Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ
Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ
Конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден прервал выступление президента США Джо Байдена выкриками "лжец", когда тот критиковал своего предшественника Дональда РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:02
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в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден прервал выступление президента США Джо Байдена выкриками "лжец", когда тот критиковал своего предшественника Дональда Трампа, передает телеканал CNN. Кричавшего, судя по кадрам трансляции, вывели из зала, еще несколько республиканцев ушли сами, отказавшись дослушивать Байдена. "Это недостойно президента. Это полноценная предвыборная речь", - цитирует CNN одного конгрессмена Макса Миллера. Байден многократно обрушивался с критикой на Трампа, называя его просто "моим предшественником" без упоминания его имени.
https://ria.ru/20240308/tramp-1931859707.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Конгрессмен прервал выступление Байдена выкриками "лжец", пишут СМИ

CNN: конгрессмен Деррик Ван Орден прервал выступление Байдена выкриками

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден прервал выступление президента США Джо Байдена выкриками "лжец", когда тот критиковал своего предшественника Дональда Трампа, передает телеканал CNN.
Кричавшего, судя по кадрам трансляции, вывели из зала, еще несколько республиканцев ушли сами, отказавшись дослушивать Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Трамп заявил, что Путин не уважает Байдена
06:55
"Это недостойно президента. Это полноценная предвыборная речь", - цитирует CNN одного конгрессмена Макса Миллера.
Байден многократно обрушивался с критикой на Трампа, называя его просто "моим предшественником" без упоминания его имени.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву
06:57
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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