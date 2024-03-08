Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 08.03.2024 (обновлено: 20:51 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/konflikt-1931948048.html
Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту
Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту - РИА Новости, 08.03.2024
Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту
Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени рассказал о проходящей приближенной к реальности... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:50
2024-03-08T20:51
в мире
украина
эммануэль макрон
politico
олаф шольц
франция
россия
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0691cd8b297619aa20aa9149bcb6fbd8.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени рассказал о проходящей приближенной к реальности подготовке французских войск к высокоинтенсивному военному конфликту, сообщает издание Politico. "Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", - рассказал Дени изданию. Politico отмечает, что условия подготовки войск в CENTAC, который имеет площадь 120 квадратных километров, что больше Парижа, максимально приближены к реальным боевым условиям. Также это это единственное место в стране, где пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей Франции, проводят совместные учения. Издание пишет, что офицеры центра не называют потенциальных врагов, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия. "Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", - добавил Дени. По словам военных, в рамках своих учений они анализируют тактические ошибки Украины и стараются избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам, но не могут отбросить врага. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html
https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html
https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_93c79472c7cdd4910e6b5697ec03c0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, politico, олаф шольц, франция, россия, борис писториус, нато
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Politico, Олаф Шольц, Франция, Россия, Борис Писториус, НАТО
Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Глава центра подготовки: ВС Франции готовятся к высокоинтенсивному конфликту

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени рассказал о проходящей приближенной к реальности подготовке французских войск к высокоинтенсивному военному конфликту, сообщает издание Politico.
«
"Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", - рассказал Дени изданию.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом
Вчера, 13:09
Politico отмечает, что условия подготовки войск в CENTAC, который имеет площадь 120 квадратных километров, что больше Парижа, максимально приближены к реальным боевым условиям. Также это это единственное место в стране, где пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей Франции, проводят совместные учения.
Издание пишет, что офицеры центра не называют потенциальных врагов, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.
«
"Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", - добавил Дени.
По словам военных, в рамках своих учений они анализируют тактические ошибки Украины и стараются избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам, но не могут отбросить врага.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине
Вчера, 11:48
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Париж - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронPoliticoОлаф ШольцФранцияРоссияБорис ПисториусНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала