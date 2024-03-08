https://ria.ru/20240308/konflikt-1931948048.html

Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту - РИА Новости, 08.03.2024

Во Франции заявили, что военные готовятся к высокоинтенсивному конфликту

Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени рассказал о проходящей приближенной к реальности... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:50

2024-03-08T20:50

2024-03-08T20:51

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени рассказал о проходящей приближенной к реальности подготовке французских войск к высокоинтенсивному военному конфликту, сообщает издание Politico. "Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки... CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война", - рассказал Дени изданию. Politico отмечает, что условия подготовки войск в CENTAC, который имеет площадь 120 квадратных километров, что больше Парижа, максимально приближены к реальным боевым условиям. Также это это единственное место в стране, где пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей Франции, проводят совместные учения. Издание пишет, что офицеры центра не называют потенциальных врагов, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия. "Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства... Идея доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, имеет важное значение", - добавил Дени. По словам военных, в рамках своих учений они анализируют тактические ошибки Украины и стараются избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам, но не могут отбросить врага. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html

https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html

https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, politico, олаф шольц, франция, россия, борис писториус, нато