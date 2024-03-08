Рейтинг@Mail.ru
Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/konflikt-1931907470.html
Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине
Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 08.03.2024
Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:06
2024-03-08T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
флориан филиппо
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ddcbced1f74964d776e10b12764c3e.jpg
ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее лидер французской партии коммунистов Фабьен Руссель рассказал, что в ходе переговоров с оппозицией в четверг Макрон сообщил "удивительную вещь". По словам президента, Россия попросила о прекращении огня. Однако Макрон выразил мнение, что Западу нельзя соглашаться на требования России, иначе ситуация на фронте будет заморожена, и это позволит России перевооружиться. "Это просто бомба, это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Еще в апреле 2022 года они запретили Украине вести переговоры. Остановим их ради мира!" - написал политик в Х. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, флориан филиппо, эммануэль макрон, нато, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, НАТО, Патриот
Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине

Флориан Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее лидер французской партии коммунистов Фабьен Руссель рассказал, что в ходе переговоров с оппозицией в четверг Макрон сообщил "удивительную вещь". По словам президента, Россия попросила о прекращении огня. Однако Макрон выразил мнение, что Западу нельзя соглашаться на требования России, иначе ситуация на фронте будет заморожена, и это позволит России перевооружиться.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину
Вчера, 12:12
«
"Это просто бомба, это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Еще в апреле 2022 года они запретили Украине вести переговоры. Остановим их ради мира!" - написал политик в Х.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Военное вмешательство": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинФлориан ФилиппоЭммануэль МакронНАТОПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала