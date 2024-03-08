Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине
Флориан Филиппо: Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее лидер французской партии коммунистов Фабьен Руссель рассказал, что в ходе переговоров с оппозицией в четверг Макрон сообщил "удивительную вещь". По словам президента, Россия попросила о прекращении огня. Однако Макрон выразил мнение, что Западу нельзя соглашаться на требования России, иначе ситуация на фронте будет заморожена, и это позволит России перевооружиться.
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"Это просто бомба, это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Еще в апреле 2022 года они запретили Украине вести переговоры. Остановим их ради мира!" - написал политик в Х.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.