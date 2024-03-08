https://ria.ru/20240308/kndr-1931865695.html
Ким Чен Ын руководил стрельбами дальнобойной артиллерии
Ким Чен Ын руководил стрельбами дальнобойной артиллерии - РИА Новости, 08.03.2024
Ким Чен Ын руководил стрельбами дальнобойной артиллерии
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил артиллерийский полигон и лично руководил стрельбами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:34
2024-03-08T08:34
2024-03-08T08:34
в мире
ким чен ын
корейская народная армия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил артиллерийский полигон и лично руководил стрельбами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Учения состоялись седьмого марта. На тренировочном полигоне Ким Чен Ына встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник генштаба КНА Ли Ён Гир и командующие крупными соединениями Корейской народной армии. "Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов, выполняют важные военные задания для сдерживания войны вблизи линии государственной границы", - говорится в публикации ЦТАК. Как отмечается, после окончания стрельб Ким Чен Ын вышел на огневые позиции и поздравил артиллеристов, готовых, как отмечается, сражаться с противником по формуле "один против ста".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, корейская народная армия
В мире, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
Ким Чен Ын руководил стрельбами дальнобойной артиллерии
Ким Чен Ын лично руководил стрельбами дальнобойной артиллерии на полигоне
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил артиллерийский полигон и лично руководил стрельбами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи
(ЦТАК).
Учения состоялись седьмого марта. На тренировочном полигоне Ким Чен Ына встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник генштаба КНА Ли Ён Гир и командующие крупными соединениями Корейской народной армии
.
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"Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов, выполняют важные военные задания для сдерживания войны вблизи линии государственной границы", - говорится в публикации ЦТАК.
Как отмечается, после окончания стрельб Ким Чен Ын вышел на огневые позиции и поздравил артиллеристов, готовых, как отмечается, сражаться с противником по формуле "один против ста".
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