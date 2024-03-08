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Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности - РИА Новости, 08.03.2024
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21:59 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/kiberbezopasnost-1931954854.html
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности - РИА Новости, 08.03.2024
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности
Правительство Украины создало межведомственную группу для привлечения международной помощи с целью обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости, сообщил в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:59
2024-03-08T21:59
в мире
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МОСКВА, 8 мар – Новости. Правительство Украины создало межведомственную группу для привлечения международной помощи с целью обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Создана межведомственная рабочая группа по вопросам привлечения международной помощи для обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости государства", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его данным, для этого уже утверждено положение о межведомственной рабочей группе и ее составе по данному вопросу.
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в мире, украина, москва, верховная рада украины
В мире, Украина, Москва, Верховная Рада Украины
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности

Украина просит у Запада помощи с целью обеспечения кибербезопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мар – Новости. Правительство Украины создало межведомственную группу для привлечения международной помощи с целью обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
«
"Создана межведомственная рабочая группа по вопросам привлечения международной помощи для обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости государства", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его данным, для этого уже утверждено положение о межведомственной рабочей группе и ее составе по данному вопросу.
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