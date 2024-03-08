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Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности - РИА Новости, 08.03.2024
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности
Правительство Украины создало межведомственную группу для привлечения международной помощи с целью обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости, сообщил в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:59
2024-03-08T21:59
2024-03-08T21:59
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МОСКВА, 8 мар – Новости. Правительство Украины создало межведомственную группу для привлечения международной помощи с целью обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Создана межведомственная рабочая группа по вопросам привлечения международной помощи для обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости государства", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его данным, для этого уже утверждено положение о межведомственной рабочей группе и ее составе по данному вопросу.
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В мире, Украина, Москва, Верховная Рада Украины
Украина просит у Запада помощи по обеспечению кибербезопасности
Украина просит у Запада помощи с целью обеспечения кибербезопасности