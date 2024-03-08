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В Италии в Международный женский день проходят манифестации и забастовки - РИА Новости, 08.03.2024
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14:34 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/italiya-1931903406.html
В Италии в Международный женский день проходят манифестации и забастовки
В Италии в Международный женский день проходят манифестации и забастовки - РИА Новости, 08.03.2024
В Италии в Международный женский день проходят манифестации и забастовки
Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas),... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:34
2024-03-08T14:34
в мире
италия
рим
украина
серджо маттарелла
галерея уффици
международный женский день
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РИМ, 8 мар – РИА Новости. Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas), Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL, ВИКТ) и ряда других местных профсоюзов. "Мы просим правительство и премьер-министра о конкретных действиях, а не о риторике, которая сама по себе не может изменить положение женщин, которые по-прежнему слишком дискриминируются, ущемляются и становятся жертвами различных форм насилия", - заявила секретарь CGIL Лара Гильоне. Требования профсоюзов и общественных ассоциаций, примкнувших к забастовке, касаются гендерного равенства, борьбы с убийствами женщин из-за их пола, введения минимальной и равной с мужчинами заработной платы и прекращения продолжающихся конфликтов на Украине и в Палестине. Наиболее активно принимают участие в стачке транспортники и некоторые категории госслужащих, в частности, медицинские, музейные и школьные работники. Одновременно во многих итальянских городах проводятся манифестации, участники которых выступают против насилия в отношении женщин и ущемления их социальных прав. Крупный митинг и шествие в Риме проходит на поле античного Большого цирка. Последствия забастовки и других протестных акций в наибольшей степени ощущаются в работе пригородного и не скоростного железнодорожного транспорта, где поезда следуют с опозданиями и вовсе оказываются отменены. Вместе с тем, протестные акции по согласованию с государственной комиссией по обеспечению права на забастовку не должны коснуться общественного транспорта. В Риме, в частности, автобусы и метро ходят без перебоев. Международный женский день отмечается в Италии на государственном уровне. Праздничные мероприятия с участием президента республики Серджо Маттареллы проходят в пятницу в Квиринальском дворце в Риме. По решению минкультуры женщины могут 8 марта бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи и археологические парки страны, в том числе, древнеримский Колизей и флорентийскую Галерею Уффици.
https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html
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в мире, италия, рим, украина, серджо маттарелла, галерея уффици, международный женский день
В мире, Италия, Рим, Украина, Серджо Маттарелла, Галерея Уффици, Международный женский день
В Италии в Международный женский день проходят манифестации и забастовки

В Италии в Международный женский день проходят манифестации профсоюзов

© AFP 2024 / TIZIANA FABIДевушка во время демонстрации по случаю Международного женского дня в Риме. 8 марта 2024
Девушка во время демонстрации по случаю Международного женского дня в Риме. 8 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AFP 2024 / TIZIANA FABI
Девушка во время демонстрации по случаю Международного женского дня в Риме. 8 марта 2024
Читать ria.ru в
РИМ, 8 мар – РИА Новости. Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas), Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL, ВИКТ) и ряда других местных профсоюзов.
"Мы просим правительство и премьер-министра о конкретных действиях, а не о риторике, которая сама по себе не может изменить положение женщин, которые по-прежнему слишком дискриминируются, ущемляются и становятся жертвами различных форм насилия", - заявила секретарь CGIL Лара Гильоне.
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В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину
2 марта, 20:36
Требования профсоюзов и общественных ассоциаций, примкнувших к забастовке, касаются гендерного равенства, борьбы с убийствами женщин из-за их пола, введения минимальной и равной с мужчинами заработной платы и прекращения продолжающихся конфликтов на Украине и в Палестине.
Наиболее активно принимают участие в стачке транспортники и некоторые категории госслужащих, в частности, медицинские, музейные и школьные работники. Одновременно во многих итальянских городах проводятся манифестации, участники которых выступают против насилия в отношении женщин и ущемления их социальных прав. Крупный митинг и шествие в Риме проходит на поле античного Большого цирка.
Последствия забастовки и других протестных акций в наибольшей степени ощущаются в работе пригородного и не скоростного железнодорожного транспорта, где поезда следуют с опозданиями и вовсе оказываются отменены. Вместе с тем, протестные акции по согласованию с государственной комиссией по обеспечению права на забастовку не должны коснуться общественного транспорта. В Риме, в частности, автобусы и метро ходят без перебоев.
Международный женский день отмечается в Италии на государственном уровне. Праздничные мероприятия с участием президента республики Серджо Маттареллы проходят в пятницу в Квиринальском дворце в Риме. По решению минкультуры женщины могут 8 марта бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи и археологические парки страны, в том числе, древнеримский Колизей и флорентийскую Галерею Уффици.
Фермеры попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне
В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент
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В миреИталияРимУкраинаСерджо МаттареллаГалерея УффициМеждународный женский день
 
 
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