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Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2024
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19:18 08.03.2024 (обновлено: 20:35 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/grossi-1931938124.html
Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС
Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2024
Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:18
2024-03-08T20:35
магатэ
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
россия
оон
алексей лихачев
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации."Он (Гросси – ред.) снова повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгом соблюдении пяти основных принципов, установленных совбезом ООН", - сказано в заявлении.Как указано в заявлении, в МАГАТЭ продолжают следить за кадровой ситуацией на ЗАЭС. По мнению Гросси, она играет "жизненно важную роль для ядерной безопасности" на станции.Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.
https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html
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магатэ, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, россия, оон, алексей лихачев, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Россия, ООН, Алексей Лихачев, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ: Гросси на встрече с Путиным призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с Рафаэлем Гросси
Владимир Путин во время встречи с Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время встречи с Рафаэлем Гросси
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации.
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"Он (Гросси – ред.) снова повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгом соблюдении пяти основных принципов, установленных совбезом ООН", - сказано в заявлении.
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Как указано в заявлении, в МАГАТЭ продолжают следить за кадровой ситуацией на ЗАЭС. По мнению Гросси, она играет "жизненно важную роль для ядерной безопасности" на станции.
Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.
Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиВладимир ПутинЗапорожская АЭСРоссияООНАлексей ЛихачевВенаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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