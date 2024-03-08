Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС
МАГАТЭ: Гросси на встрече с Путиным призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС
Владимир Путин во время встречи с Рафаэлем Гросси
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации.
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"Он (Гросси – ред.) снова повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгом соблюдении пяти основных принципов, установленных совбезом ООН", - сказано в заявлении.
Как указано в заявлении, в МАГАТЭ продолжают следить за кадровой ситуацией на ЗАЭС. По мнению Гросси, она играет "жизненно важную роль для ядерной безопасности" на станции.
Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.
Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.