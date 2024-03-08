https://ria.ru/20240308/grossi-1931938124.html

Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС

Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2024

Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:18

2024-03-08T19:18

2024-03-08T20:35

магатэ

рафаэль гросси

владимир путин

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оон

алексей лихачев

вена

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации."Он (Гросси – ред.) снова повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгом соблюдении пяти основных принципов, установленных совбезом ООН", - сказано в заявлении.Как указано в заявлении, в МАГАТЭ продолжают следить за кадровой ситуацией на ЗАЭС. По мнению Гросси, она играет "жизненно важную роль для ядерной безопасности" на станции.Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.

https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магатэ, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, россия, оон, алексей лихачев, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"