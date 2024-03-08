https://ria.ru/20240308/gladkov-1931901916.html

В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА

В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА - РИА Новости, 08.03.2024

В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА

В Краснояружском районе Белгородской области системой ПВО сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:25

2024-03-08T14:25

2024-03-08T14:42

белгородская область

безопасность

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Краснояружском районе Белгородской области системой ПВО сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка, а также два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области."В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, безопасность, происшествия, вячеслав гладков