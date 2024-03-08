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В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА - РИА Новости, 08.03.2024
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14:25 08.03.2024 (обновлено: 14:42 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/gladkov-1931901916.html
В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА
В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА - РИА Новости, 08.03.2024
В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА
В Краснояружском районе Белгородской области системой ПВО сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:25
2024-03-08T14:42
белгородская область
безопасность
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Краснояружском районе Белгородской области системой ПВО сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка, а также два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области."В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html
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белгородская область, безопасность, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА

Гладков: в Краснояружском районе сбит БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Краснояружском районе Белгородской области системой ПВО сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка, а также два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области.
"В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
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