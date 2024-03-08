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В США опровергли данные о гибели жителей Газы при сбросе помощи с воздуха

В США опровергли данные о гибели жителей Газы при сбросе помощи с воздуха - РИА Новости, 08.03.2024

В США опровергли данные о гибели жителей Газы при сбросе помощи с воздуха

Представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи в Газе погибли жители... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T22:34

2024-03-08T22:34

2024-03-08T22:34

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сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи в Газе погибли жители анклава. Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны Газы сообщал, что при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в анклаве погибли пять человек. Телеканал при этом не отмечал, какая конкретно страна сбросили груз с воздуха. Некоторые СМИ сообщали, что груз сбросили именно США. "Сообщения о пострадавших в Газе от сброшенного США с воздуха груза с гуманитарной помощью являются ложными", - сказал собеседник агентства. Ранее центральное командование США (CENTCOM) отмечало, что Штаты и Иордания сбросили с воздуха более 38 тысяч пайков для жителей Газы. О последующих сбросах гуманитарной помощи с воздуха не сообщалось.

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в мире, иордания, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году