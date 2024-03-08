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Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркмении - РИА Новости, 08.03.2024
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10:01 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/gaz-1931873453.html
Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркмении
Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркмении - РИА Новости, 08.03.2024
Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркмении
Турция обсуждает варианты поставки туркменского газа в страну через Иран, Азербайджан и Каспий, готова быстро получить два миллиарда кубометров "голубого... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:01
2024-03-08T10:01
экономика
турция
туркмения
иран
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турция обсуждает варианты поставки туркменского газа в страну через Иран, Азербайджан и Каспий, готова быстро получить два миллиарда кубометров "голубого топлива", заявил министр энергетики и природных ресурсов Альарслан Байрактар, слова которого приводит турецкое экономическое издание Foreks. Турция и Туркмения по итогам переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова подписали документы о сотрудничестве в сфере природного газа, сообщило ранее Государственное информагентство Туркмении. "Туркменский газ был в нашей повестке дня в течение многих лет. Мы находимся на этапе, когда условия созрели. Первая альтернатива прихода туркменского газа в Турцию - это обмен через Иран. Второй вариант - своп через Иран и Азербайджан, и последний вариант - доставка газа из Каспийского моря по трубопроводу. Последний вариант является более долгосрочным и устойчивым. Мы находимся на том этапе, когда можем быстро поставить 2 миллиарда кубометров газа из Туркменистана", - заявил министр.
https://ria.ru/20240304/gaz-1931028830.html
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экономика, турция, туркмения, иран, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Туркмения, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркмении

Турция обсуждает поставки туркменского газа через Иран, Азербайджан и Каспий

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турция обсуждает варианты поставки туркменского газа в страну через Иран, Азербайджан и Каспий, готова быстро получить два миллиарда кубометров "голубого топлива", заявил министр энергетики и природных ресурсов Альарслан Байрактар, слова которого приводит турецкое экономическое издание Foreks.
Турция и Туркмения по итогам переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова подписали документы о сотрудничестве в сфере природного газа, сообщило ранее Государственное информагентство Туркмении.
"Туркменский газ был в нашей повестке дня в течение многих лет. Мы находимся на этапе, когда условия созрели. Первая альтернатива прихода туркменского газа в Турцию - это обмен через Иран. Второй вариант - своп через Иран и Азербайджан, и последний вариант - доставка газа из Каспийского моря по трубопроводу. Последний вариант является более долгосрочным и устойчивым. Мы находимся на том этапе, когда можем быстро поставить 2 миллиарда кубометров газа из Туркменистана", - заявил министр.
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ЭкономикаТурцияТуркменияИранРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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