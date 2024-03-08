https://ria.ru/20240308/frantsiya-1931889549.html
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции - РИА Новости, 08.03.2024
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции
Вопрос об отправке военных для участия в боевых действиях на Украине не стоит, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:19
2024-03-08T12:19
2024-03-08T12:19
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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Вопрос об отправке военных для участия в боевых действиях на Украине не стоит, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RMC. "Мы хотели сказать нашим союзникам, что еще мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) заявил, что мы не станем соучастниками (этого конфликта). Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли еще не испробованных путей?" - сказал Лекорню. Он отметил, что речь идет, в особенности, о западном военном присутствии для разминирования и обучения украинских солдат на территории Украины. Макрон в конце февраля по итогам конференции по поддержке Киева заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франция, россия
В мире, Украина, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франция, Россия
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции
Минобороны Франции: вопрос отправки военных на Украину не стоит