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Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции - РИА Новости, 08.03.2024
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12:19 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/frantsiya-1931889549.html
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции - РИА Новости, 08.03.2024
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции
Вопрос об отправке военных для участия в боевых действиях на Украине не стоит, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:19
2024-03-08T12:19
в мире
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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Вопрос об отправке военных для участия в боевых действиях на Украине не стоит, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RMC. "Мы хотели сказать нашим союзникам, что еще мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) заявил, что мы не станем соучастниками (этого конфликта). Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли еще не испробованных путей?" - сказал Лекорню. Он отметил, что речь идет, в особенности, о западном военном присутствии для разминирования и обучения украинских солдат на территории Украины. Макрон в конце февраля по итогам конференции по поддержке Киева заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html
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в мире, украина, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франция, россия
В мире, Украина, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франция, Россия
Вопрос отправки военных на Украину не стоит, заявили во Франции

Минобороны Франции: вопрос отправки военных на Украину не стоит

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкФранция
Франция - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Вопрос об отправке военных для участия в боевых действиях на Украине не стоит, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RMC.
"Мы хотели сказать нашим союзникам, что еще мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) заявил, что мы не станем соучастниками (этого конфликта). Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли еще не испробованных путей?" - сказал Лекорню.
Париж - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Вчера, 12:13
Он отметил, что речь идет, в особенности, о западном военном присутствии для разминирования и обучения украинских солдат на территории Украины.
Макрон в конце февраля по итогам конференции по поддержке Киева заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
7 марта, 18:48
 
В миреУкраинаСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФранцияРоссия
 
 
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