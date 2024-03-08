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СМИ: российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта - РИА Новости, 08.03.2024
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13:52 08.03.2024 (обновлено: 14:45 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/finlyandiya-1931898284.html
СМИ: российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта
СМИ: российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта
Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:52
2024-03-08T14:45
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил местный общественный вещатель Yle.&quot;Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта&quot;, — добавили в СМИ.По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования. В частности, будет устанавливаться, почему авто все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта россиян в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Помимо Финляндии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Часть этих стран пригрозила начать конфисковывать авто россиян.
https://ria.ru/20240307/finlyandiya-1931823984.html
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финляндия, в мире, россия
Финляндия, В мире, Россия
СМИ: российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

Yle: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

© AFP 2024 / VESA MOILANENАвтомобиль на пограничном пункте между Россией и Финляндией в Лаппеенранте
Автомобиль на пограничном пункте между Россией и Финляндией в Лаппеенранте - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AFP 2024 / VESA MOILANEN
Автомобиль на пограничном пункте между Россией и Финляндией в Лаппеенранте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил местный общественный вещатель Yle.
«

"Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта", — добавили в СМИ.

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По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования. В частности, будет устанавливаться, почему авто все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.
Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта россиян в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Помимо Финляндии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Часть этих стран пригрозила начать конфисковывать авто россиян.
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