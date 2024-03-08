https://ria.ru/20240308/film-1931953556.html

Режиссер рассказал о документальном фильме "Священная Аляска"

Режиссер рассказал о документальном фильме "Священная Аляска" - РИА Новости, 08.03.2024

Режиссер рассказал о документальном фильме "Священная Аляска"

Новый документальный фильм "Священная Аляска" показывает, как русские монахи, проповедовавшие среди местных народов в XVIII-XIX веках, показали им православный... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:42

2024-03-08T21:42

2024-03-08T21:42

культура

аляска

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новый документальный фильм "Священная Аляска" показывает, как русские монахи, проповедовавшие среди местных народов в XVIII-XIX веках, показали им православный образ жизни и помогли принять Христа, рассказал РИА Новости американский режиссер ленты Саймон Сционка. "Безусловно, на Аляске просияло много святых, но мы в нашем фильме, в основном, говорим о трех – святых Германе, Иннокентии и Якове. Они принесли местному населения православный образ жизни, а не просто русский подход к ней", - сказал Сционка. По его словам, коренные жители Аляски приняли русское православие всем сердцем и душой. В этом им очень помогло то, что у них была возможность проводить богослужения и читать молитвы на родном языке и в соответствии с их культурой. Как отметил режиссер, святой Яков, у которого были русские и алеутские корни, стал первым из местного населения, кто получил духовное образование в России и вернулся на Аляску просвещать живших там людей. Он также подчеркнул, что церковь перевела богослужения на языки коренных жителей, чтобы те могли лучше понимать их. "Никто не заставлял их учить церковно-славянский язык, чтобы читать молитвы. И до сих пор они поют на родном языке, и это приятно слышать. Мы включили многие из этих песнопений на юпикском языке в наш фильм", - сказал он. Сционка обратил внимание на то, что русские монахи проявляли терпение в общении с коренным населением Аляски, уважали их культуру, традиции, язык, и служили им понятным для них образом. "Еще до того, как начать проповедовать и обращать местных жителей в православие, они старались узнать, кем эти люди являются, и понять их. А найти способы установить с ними контакт, чтобы рассказать о христианстве, рассказать историю Христа этим людям, которые никогда раньше не слышали о нем, и рассказать ее так, чтобы это имело смысл", - сказал он. Режиссер выразил уверенность в том, что Аляска остается священной до сих пор, поскольку живущие там люди сумели через поколения сохранить православие. Он также обратил внимание на то, что эта территория принадлежит США уже более 150 лет, но там сохраняются многие русские традиции, и церкви с их куполами и крестами похожи на храмы в России. "Мы даже провели такую параллель: преподобный Герман пришел с русского острова Валаам, а на Аляске жил и молился на Еловом острове. Там очень похожие леса, скалы и природа в целом. И даже на материке, в тундре, многое напоминает Россию. Например, люди также ходят в лес и собирают ягоды", - сказал Сционка. Русские промышленники начали осваивать Аляску в XVIII веке. Русская Церковь направляла миссионеров для просвещения местных жителей и проповеди православия среди них. Многие из подвижников, служивших на Аляске, сейчас причислены к лику святых, в том числе святые Герман, Иннокентий и Яков, которые почитаются как Небесные покровители Аляски.

https://ria.ru/20240306/filmy-1931521764.html

https://ria.ru/20240303/sobchak-1930895491.html

https://ria.ru/20240303/rezhisser-1930810112.html

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аляска, россия, сша