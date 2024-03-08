"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более трех миллиардов рублей
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Музыкальный фильм "Бременские музыканты" собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Ранее киносборы в 3 миллиарда уже показала комедия "Холоп 2", конкурировавшая с "Бременскими музыкантами" в новогодние праздники.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
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© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
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© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 4
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
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"Общие сборы - 3 001 460 353 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
"Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.