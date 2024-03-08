Рейтинг@Mail.ru
"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:18 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/film-1931901156.html
"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей
"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 08.03.2024
"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей
Музыкальный фильм "Бременские музыканты" собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:18
2024-03-08T14:18
культура
никита михалков
фонд кино
тритэ
сергей бурунов
мария аронова
союзмультфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908641965_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ebeef206e272029e39296cc8ead6da23.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Музыкальный фильм "Бременские музыканты" собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Ранее киносборы в 3 миллиарда уже показала комедия "Холоп 2", конкурировавшая с "Бременскими музыкантами" в новогодние праздники. "Общие сборы - 3 001 460 353 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. "Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.
https://ria.ru/20240302/kinoindustriya-1930726576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908641965_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_04f4b94baacc9bd6fe14072b68647399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита михалков, фонд кино, тритэ, сергей бурунов, мария аронова, союзмультфильм
Культура, Никита Михалков, Фонд кино, ТриТэ, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Союзмультфильм
"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей

Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более трех миллиардов рублей

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Музыкальный фильм "Бременские музыканты" собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Ранее киносборы в 3 миллиарда уже показала комедия "Холоп 2", конкурировавшая с "Бременскими музыкантами" в новогодние праздники.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 4
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 4
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 4
«
"Общие сборы - 3 001 460 353 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
"Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.
Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком на Международной выставке-форуме Россия. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Бондарчук оценил нынешний всплеск в киноиндустрии
2 марта, 17:47
 
КультураНикита МихалковФонд киноТриТэСергей БуруновМария АроноваСоюзмультфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала