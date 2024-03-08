https://ria.ru/20240308/film-1931901156.html

"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей

"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 08.03.2024

"Бременские музыканты" собрали в прокате более трех миллиардов рублей

Музыкальный фильм "Бременские музыканты" собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:18

2024-03-08T14:18

2024-03-08T14:18

культура

никита михалков

фонд кино

тритэ

сергей бурунов

мария аронова

союзмультфильм

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Музыкальный фильм "Бременские музыканты" собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Ранее киносборы в 3 миллиарда уже показала комедия "Холоп 2", конкурировавшая с "Бременскими музыкантами" в новогодние праздники. "Общие сборы - 3 001 460 353 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. "Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.

https://ria.ru/20240302/kinoindustriya-1930726576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никита михалков, фонд кино, тритэ, сергей бурунов, мария аронова, союзмультфильм