https://ria.ru/20240308/evrokomissiya-1931914729.html

Один из членов ЕК выступил против продления полномочий фон дер Ляйен

Один из членов ЕК выступил против продления полномочий фон дер Ляйен - РИА Новости, 08.03.2024

Один из членов ЕК выступил против продления полномочий фон дер Ляйен

Один из ключевых членов Европейской комиссии еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:57

2024-03-08T15:57

2024-03-08T15:58

в мире

европа

брюссель

бухарест

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Один из ключевых членов Европейской комиссии еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет". Накануне съезд ЕНП в Бухаресте технически поддержал кандидатуру нынешней главы ЕК Фон дер Ляйен на переизбрание на второй срок до 2029 года. Однако, как позднее заметили европейские журналисты, фактически фон дер Ляйен голосование в собственной партии провалила: из 801 имевшего право голоса делегата съезда ЕНП в голосовании по кандидатуре фон дер Ляйен приняли участие только 499 делегатов (302 делегата от голосования отказались). При этом из 499 голосовавших против нынешней главы ЕК проголосовали 89 человек, 10 воздержались. Таким образом, из 801 делегата съезда кандидатуру Фон дел Ляйен поддержали только 400 делегатов. Это голосование в европейских СМИ уже назвали громким провалом. "Несмотря на свои качества, Урсула фон дер Ляйен проиграла в голосовании своей собственной партии. Настоящий вопрос теперь состоит в том, можно ли перепоручить управление Европой ЕНП еще на пять лет? Сама ЕНП, похоже, не верит в своего кандидата", - написал Бретон в сети X. При этом в ЕК, комментируя это заявление подчиненного фон дер Ляйен еврокомиссара, заявили, что члены Еврокомиссии "имеют право высказывать собственное мнение". Урсула фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России, односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества). Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности". Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.

https://ria.ru/20240307/lyayen-1931729637.html

https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929285715.html

европа

брюссель

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, брюссель, бухарест, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросовет