Боррель выступил против идеи о назначении еврокомиссара по обороне
Боррель выступил против идеи Фон дер Ляйен о назначении еврокомиссара по обороне
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в сети X выступил против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении в ЕК новой должности еврокомиссара по обороне, считает, что это нарушит основополагающие договора Евросоюза.
Накануне глава ЕК, выступая со своей предвыборной речью на съезде крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте, заявила, что в случае своего переизбрания на пост президента Комиссии на второй срок до 2029 года введет должность еврокомиссара по обороне, а также выведет вопросы обороны ЕС на первое место в своей работе.
"Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС", - написал Боррель.
Он также подчеркнул, что "оборонная политика и вооруженные силы находятся и останутся исключительной компетенцией стран-членов ЕС". "Я полностью разделяю точку зрения министра обороны Германии Бориса Писториуса: сейчас приоритет должен быть отдан лучшей координации оборонной политики среди государств-членов", - пояснил он.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также в сети X высказался против возможного переизбрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Он отметил, что действующая глава ЕК фактически проиграла голосование в своей партии ЕНП, заручившись поддержкой менее половины от имевших право голоса делегатов съезда, а сама партия, по словам Бретона, тем самым поставила под сомнение собственную способность управлять Европой следующие пять лет.
Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. После выборов обновится состав Еврокомиссии, а также будет назначен новый глава Евросовета.