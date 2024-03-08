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Боррель выступил против идеи о назначении еврокомиссара по обороне - РИА Новости, 08.03.2024
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21:09 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/evrokomissar-1931950467.html
Боррель выступил против идеи о назначении еврокомиссара по обороне
Боррель выступил против идеи о назначении еврокомиссара по обороне - РИА Новости, 08.03.2024
Боррель выступил против идеи о назначении еврокомиссара по обороне
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в сети X выступил против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:09
2024-03-08T21:09
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в сети X выступил против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении в ЕК новой должности еврокомиссара по обороне, считает, что это нарушит основополагающие договора Евросоюза. Накануне глава ЕК, выступая со своей предвыборной речью на съезде крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте, заявила, что в случае своего переизбрания на пост президента Комиссии на второй срок до 2029 года введет должность еврокомиссара по обороне, а также выведет вопросы обороны ЕС на первое место в своей работе. "Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС", - написал Боррель.Он также подчеркнул, что "оборонная политика и вооруженные силы находятся и останутся исключительной компетенцией стран-членов ЕС". "Я полностью разделяю точку зрения министра обороны Германии Бориса Писториуса: сейчас приоритет должен быть отдан лучшей координации оборонной политики среди государств-членов", - пояснил он. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также в сети X высказался против возможного переизбрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Он отметил, что действующая глава ЕК фактически проиграла голосование в своей партии ЕНП, заручившись поддержкой менее половины от имевших право голоса делегатов съезда, а сама партия, по словам Бретона, тем самым поставила под сомнение собственную способность управлять Европой следующие пять лет. Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. После выборов обновится состав Еврокомиссии, а также будет назначен новый глава Евросовета.
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
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в мире, германия, бухарест, европа, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, борис писториус, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Германия, Бухарест, Европа, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Борис Писториус, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель выступил против идеи о назначении еврокомиссара по обороне

Боррель выступил против идеи Фон дер Ляйен о назначении еврокомиссара по обороне

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в сети X выступил против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении в ЕК новой должности еврокомиссара по обороне, считает, что это нарушит основополагающие договора Евросоюза.
Накануне глава ЕК, выступая со своей предвыборной речью на съезде крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте, заявила, что в случае своего переизбрания на пост президента Комиссии на второй срок до 2029 года введет должность еврокомиссара по обороне, а также выведет вопросы обороны ЕС на первое место в своей работе.
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"Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС", - написал Боррель.
Он также подчеркнул, что "оборонная политика и вооруженные силы находятся и останутся исключительной компетенцией стран-членов ЕС". "Я полностью разделяю точку зрения министра обороны Германии Бориса Писториуса: сейчас приоритет должен быть отдан лучшей координации оборонной политики среди государств-членов", - пояснил он.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также в сети X высказался против возможного переизбрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Он отметил, что действующая глава ЕК фактически проиграла голосование в своей партии ЕНП, заручившись поддержкой менее половины от имевших право голоса делегатов съезда, а сама партия, по словам Бретона, тем самым поставила под сомнение собственную способность управлять Европой следующие пять лет.
Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. После выборов обновится состав Еврокомиссии, а также будет назначен новый глава Евросовета.
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В миреГерманияБухарестЕвропаЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенБорис ПисториусЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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