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Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"
Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина" - РИА Новости, 08.03.2024
Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"
Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"?
2024-03-08T12:00
2024-03-08T12:00
2024-03-08T12:00
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Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"
Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"?
audio/mpeg
Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"
Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"?
audio/mpeg
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Как это по-русски, Подкаст
Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"
Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"?