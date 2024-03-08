https://ria.ru/20240308/dostoevschina-1931800389.html

Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"

Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина" - РИА Новости, 08.03.2024

Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина"

Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"?

2024-03-08T12:00

2024-03-08T12:00

2024-03-08T12:00

как это по-русски

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Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина" Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"? audio/mpeg

Кого называют "тургеневской барышней" и что такое "достоевщина" Чеховский юмор, бальзаковский возраст и шекспировские страсти – многие устойчивые выражения русского языка отсылают к фамилиям известных писателей. Почему так произошло, и правильно ли мы понимаем значение этих фраз? В какой момент грусть становится "достоевщиной", а смех – "гомерическим хохотом"? audio/mpeg

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