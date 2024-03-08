https://ria.ru/20240308/diplomaty-1931960292.html

СМИ сообщили о планах США расширить штат посольства на Украине

СМИ сообщили о планах США расширить штат посольства на Украине - РИА Новости, 08.03.2024

СМИ сообщили о планах США расширить штат посольства на Украине

Госдепартамент США планирует направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и расширить их возможности перемещения по Украине, сообщает журнал... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:26

2024-03-08T23:26

2024-03-08T23:47

в мире

сша

киев

украина

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Госдепартамент США планирует направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и расширить их возможности перемещения по Украине, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники. "Госдепартамент США планирует отправить несколько десятков дипломатов в перегруженное посольство США в украинской столице Киеве и предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону", - говорится в сообщении издания. Решение было принято несмотря на опасения американской администрации о том, что увеличение присутствия на Украине увеличит риск вовлечения в конфликт с РФ, пишет Foreign Policy. Отмечается, что речь идет о 30-40 новых сотрудниках. На данный момент в посольстве находятся 100-200 дипломатов и военных, хотя, согласно неназванному восточноевропейскому дипломату, летом 2023 года дипломатов было несколько десятков. По информации журнала, дипломаты смогут свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. По словам чиновников, ранее их перемещения ограничивались пределами Киева, для совершения более дальних поездок требовалось разрешение совета по нацбезопасности. Как пишет издание, американские законодатели также хотят больше чиновников в Киеве, чтобы они осуществляли надзор за перемещением и применением оружия из США.

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, государственный департамент сша