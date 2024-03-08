СМИ сообщили о планах США расширить штат посольства на Украине
FP: Госдеп планирует направить больше дипломатов в посольство на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Госдепартамент США планирует направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и расширить их возможности перемещения по Украине, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
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"Госдепартамент США планирует отправить несколько десятков дипломатов в перегруженное посольство США в украинской столице Киеве и предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону", - говорится в сообщении издания. Решение было принято несмотря на опасения американской администрации о том, что увеличение присутствия на Украине увеличит риск вовлечения в конфликт с РФ, пишет Foreign Policy.
Отмечается, что речь идет о 30-40 новых сотрудниках. На данный момент в посольстве находятся 100-200 дипломатов и военных, хотя, согласно неназванному восточноевропейскому дипломату, летом 2023 года дипломатов было несколько десятков.
По информации журнала, дипломаты смогут свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. По словам чиновников, ранее их перемещения ограничивались пределами Киева, для совершения более дальних поездок требовалось разрешение совета по нацбезопасности.
Как пишет издание, американские законодатели также хотят больше чиновников в Киеве, чтобы они осуществляли надзор за перемещением и применением оружия из США.