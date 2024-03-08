https://ria.ru/20240308/deystvie-1931953032.html

Польша приостанавливает действие ДОВСЕ

Польша приостанавливает действие ДОВСЕ - РИА Новости, 08.03.2024

Польша приостанавливает действие ДОВСЕ

Польский сейм одобрил приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из результатов голосования, которое транслировалось... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:37

2024-03-08T21:37

2024-03-08T22:28

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ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Польский сейм одобрил приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из результатов голосования, которое транслировалось на сайте нижней палаты парламента.Уточняется, что из 440 депутатов инициативу поддержали 435, оставшиеся пять выступили против.Отвечая на вопросы парламентариев, почему Варшава лишь приостанавливает действие ДОВСЕ, а не выходит из него, заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский сказал, что на такие действия не согласны союзники по НАТО. МИД Польши еще в ноябре прошлого года заявлял, что республика "предпримет формальные шаги по приостановлению действия ДОВСЕ всеобъемлющим образом — в отношении всех его положений и на неопределенный срок". При этом в Варшаве подчеркнули, что страна ни юридически, ни практически не будет обязана выполнять положения договора. Речь идет в том числе о пунктах, касающихся ограничений для польской армии. В среду приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрило правительство Молдавии. Перспективы ДОВСЕРоссия в начале ноября прошлого года завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.В МИД подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.

https://ria.ru/20240306/dovse-1931425960.html

https://ria.ru/20240306/dovse-1931453177.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

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варшава

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в мире, польша, нато, европа, молдавия, варшава