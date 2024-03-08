https://ria.ru/20240308/britaniya-1931883634.html
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств - РИА Новости, 08.03.2024
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств
Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, сообщил комитет британского... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:36
2024-03-08T11:36
2024-03-08T15:14
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771317312_0:294:1600:1194_1920x0_80_0_0_ffa1f3d6ff2e2dc3499db6f532e0b651.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, сообщил комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств, его отчет разместили на сайте парламента."Минобороны выделило финансирование в размере 288,6 миллиарда фунтов для текущего плана (закупки и обслуживания военного имущества. — Прим. ред.) на ближайшие десять лет. <...> Однако прогнозируемые затраты выросли на 65,7 миллиарда, до 305,5 миллиарда фунтов, из-за чего образовался дефицит в 16,9 миллиарда", — указали в документе.По данным комитета, Минобороны Великобритании каждый год начиная с 2012-го публикует план распределения бюджета на закупку и обслуживание военного имущества.В документе отметили, что это крупнейшая нехватка денежных средств в любом из ранее представленных планов по закупкам и обслуживанию имущества британского оборонного ведомства с 2012 года. При этом реальный дефицит бюджета может быть еще выше, поскольку при составлении отчета некоторые части британских Вооруженных сил указали не расходы, которых от них ждет государство для осуществления намеченных планов, а только те расходы, "которые они могут себе позволить". Поэтому армии страны может потребоваться еще около 12 миллиардов фунтов, указали в докладе.Авторы документа подчеркнули, что проблема с распределением финансирования в Минобороны фигурирует уже не первый год, а многие программы военных закупок "откладываются или приводят к перерасходу бюджетных средств".
https://ria.ru/20240308/britaniya-1931859382.html
https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931832333.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771317312_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_41a1b8680f672edf15fbfdad23007943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств на закупки
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, сообщил комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств, его отчет разместили на сайте
парламента.
«
"Минобороны выделило финансирование в размере 288,6 миллиарда фунтов для текущего плана (закупки и обслуживания военного имущества. — Прим. ред.) на ближайшие десять лет. <...> Однако прогнозируемые затраты выросли на 65,7 миллиарда, до 305,5 миллиарда фунтов, из-за чего образовался дефицит в 16,9 миллиарда", — указали в документе.
В Госдуме напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
По данным комитета, Минобороны Великобритании
каждый год начиная с 2012-го публикует план распределения бюджета на закупку и обслуживание военного имущества.
В документе отметили, что это крупнейшая нехватка денежных средств в любом из ранее представленных планов по закупкам и обслуживанию имущества британского оборонного ведомства с 2012 года.
Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию
При этом реальный дефицит бюджета может быть еще выше, поскольку при составлении отчета некоторые части британских Вооруженных сил указали не расходы, которых от них ждет государство для осуществления намеченных планов, а только те расходы, "которые они могут себе позволить". Поэтому армии страны может потребоваться еще около 12 миллиардов фунтов, указали в докладе.
Авторы документа подчеркнули, что проблема с распределением финансирования в Минобороны фигурирует уже не первый год, а многие программы военных закупок "откладываются или приводят к перерасходу бюджетных средств".
Наступает век войн — Россия может его предотвратить