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Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств - РИА Новости, 08.03.2024
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11:36 08.03.2024 (обновлено: 15:14 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/britaniya-1931883634.html
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств - РИА Новости, 08.03.2024
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств
Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, сообщил комитет британского... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:36
2024-03-08T15:14
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, сообщил комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств, его отчет разместили на сайте парламента.&quot;Минобороны выделило финансирование в размере 288,6 миллиарда фунтов для текущего плана (закупки и обслуживания военного имущества. — Прим. ред.) на ближайшие десять лет. &lt;...&gt; Однако прогнозируемые затраты выросли на 65,7 миллиарда, до 305,5 миллиарда фунтов, из-за чего образовался дефицит в 16,9 миллиарда&quot;, — указали в документе.По данным комитета, Минобороны Великобритании каждый год начиная с 2012-го публикует план распределения бюджета на закупку и обслуживание военного имущества.В документе отметили, что это крупнейшая нехватка денежных средств в любом из ранее представленных планов по закупкам и обслуживанию имущества британского оборонного ведомства с 2012 года. При этом реальный дефицит бюджета может быть еще выше, поскольку при составлении отчета некоторые части британских Вооруженных сил указали не расходы, которых от них ждет государство для осуществления намеченных планов, а только те расходы, "которые они могут себе позволить". Поэтому армии страны может потребоваться еще около 12 миллиардов фунтов, указали в докладе.Авторы документа подчеркнули, что проблема с распределением финансирования в Минобороны фигурирует уже не первый год, а многие программы военных закупок "откладываются или приводят к перерасходу бюджетных средств".
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Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств

Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств на закупки

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, сообщил комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств, его отчет разместили на сайте парламента.
«

"Минобороны выделило финансирование в размере 288,6 миллиарда фунтов для текущего плана (закупки и обслуживания военного имущества. — Прим. ред.) на ближайшие десять лет. <...> Однако прогнозируемые затраты выросли на 65,7 миллиарда, до 305,5 миллиарда фунтов, из-за чего образовался дефицит в 16,9 миллиарда", — указали в документе.

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По данным комитета, Минобороны Великобритании каждый год начиная с 2012-го публикует план распределения бюджета на закупку и обслуживание военного имущества.
В документе отметили, что это крупнейшая нехватка денежных средств в любом из ранее представленных планов по закупкам и обслуживанию имущества британского оборонного ведомства с 2012 года.
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При этом реальный дефицит бюджета может быть еще выше, поскольку при составлении отчета некоторые части британских Вооруженных сил указали не расходы, которых от них ждет государство для осуществления намеченных планов, а только те расходы, "которые они могут себе позволить". Поэтому армии страны может потребоваться еще около 12 миллиардов фунтов, указали в докладе.
Авторы документа подчеркнули, что проблема с распределением финансирования в Минобороны фигурирует уже не первый год, а многие программы военных закупок "откладываются или приводят к перерасходу бюджетных средств".
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