https://ria.ru/20240308/blagoustroystvo-1932753407.html

Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля - РИА Новости, 13.03.2024

Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок городские территории, дорожно-транспортную... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-08T16:19

2024-03-08T16:19

2024-03-13T15:22

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок городские территории, дорожно-транспортную инфраструктуру, памятники и другие городские объекты, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Планируем привести в порядок: городские и внутридворовые территории; жилищный фонд; дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру; инженерные сооружения, памятники, скульптуры и фонтаны; объекты энергоснабжения; территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним", - написал он. Уточняется, что традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля. Кроме того, Сергей Собянин призвал всех москвичей поучаствовать в благоустройстве города, отметив, что в программе - очистка газонов, обустройство цветочных клумб и высадка деревьев и кустарников.

https://realty.ria.ru/20240305/blagoustroystvo-1931198519.html

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Алёна Пава

сергей собянин, москва, общество, городское хозяйство москвы