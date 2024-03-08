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Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля - РИА Новости, 13.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:19 08.03.2024 (обновлено: 15:22 13.03.2024)
https://ria.ru/20240308/blagoustroystvo-1932753407.html
Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля
Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля - РИА Новости, 13.03.2024
Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля
Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок городские территории, дорожно-транспортную... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-08T16:19
2024-03-13T15:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок городские территории, дорожно-транспортную инфраструктуру, памятники и другие городские объекты, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Планируем привести в порядок: городские и внутридворовые территории; жилищный фонд; дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру; инженерные сооружения, памятники, скульптуры и фонтаны; объекты энергоснабжения; территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним", - написал он. Уточняется, что традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля. Кроме того, Сергей Собянин призвал всех москвичей поучаствовать в благоустройстве города, отметив, что в программе - очистка газонов, обустройство цветочных клумб и высадка деревьев и кустарников.
https://realty.ria.ru/20240305/blagoustroystvo-1931198519.html
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сергей собянин, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы

Месячник по благоустройству территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосадка деревьев в Москве
Посадка деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посадка деревьев в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок городские территории, дорожно-транспортную инфраструктуру, памятники и другие городские объекты, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Планируем привести в порядок: городские и внутридворовые территории; жилищный фонд; дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру; инженерные сооружения, памятники, скульптуры и фонтаны; объекты энергоснабжения; территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним", - написал он.
Уточняется, что традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля. Кроме того, Сергей Собянин призвал всех москвичей поучаствовать в благоустройстве города, отметив, что в программе - очистка газонов, обустройство цветочных клумб и высадка деревьев и кустарников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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