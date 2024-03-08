https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931891320.html

В Белгородской области сбили два беспилотника

В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.03.2024

В Белгородской области сбили два беспилотника

Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:37

2024-03-08T12:37

2024-03-08T12:41

белгородская область

безопасность

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931860649.html

белгородская область

белгородский район

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Дарья Буймова

белгородская область, безопасность, вячеслав гладков, белгородский район