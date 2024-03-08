Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 08.03.2024 (обновлено: 12:41 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931891320.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.03.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:37
2024-03-08T12:41
белгородская область
безопасность
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931860649.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, безопасность, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области сбили два беспилотника

Гладков: в Белгородской области сбили два беспилотника

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала