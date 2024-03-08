https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931891320.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.03.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:37
2024-03-08T12:37
2024-03-08T12:41
белгородская область
безопасность
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Белгородской области, информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931860649.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области сбили два беспилотника
Гладков: в Белгородской области сбили два беспилотника