https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области - РИА Новости, 08.03.2024

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:19

2024-03-08T08:19

2024-03-08T08:31

россия

волгоградская область

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны."Восьмого марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — добавили в ведомстве.Ночью военные также сбили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240307/bomba-1931728758.html

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

россия

волгоградская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, волгоградская область, безопасность