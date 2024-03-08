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ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области - РИА Новости, 08.03.2024
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08:19 08.03.2024 (обновлено: 08:31 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области - РИА Новости, 08.03.2024
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:19
2024-03-08T08:31
россия
волгоградская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны."Восьмого марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — добавили в ведомстве.Ночью военные также сбили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240307/bomba-1931728758.html
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россия, волгоградская область, безопасность
Россия, Волгоградская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области

ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Волгоградской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Восьмого марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — добавили в ведомстве.
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Ночью военные также сбили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградская областьБезопасность
 
 
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