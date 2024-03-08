https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области - РИА Новости, 08.03.2024
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:19
2024-03-08T08:19
2024-03-08T08:31
россия
волгоградская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны."Восьмого марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — добавили в ведомстве.Ночью военные также сбили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240307/bomba-1931728758.html
https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоградская область, безопасность
Россия, Волгоградская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Волгоградской области