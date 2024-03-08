https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931892654.html

Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов

Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 08.03.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:49

2024-03-08T12:49

2024-03-08T14:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны."Восьмого марта <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Около 12:00 мск три дрона перехватили над Белгородской областью, а еще один — над Курской.Затем в Минобороны сообщили, что около 13:00 мск над Белгородской областью уничтожили еще два БПЛА.Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, два беспилотника сбили в районе сел Беломестное и Болдыревка, еще два — в районе Варваровки.Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

https://ria.ru/20240308/neveroyatno-1931855650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, курская область, безопасность