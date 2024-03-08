https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931892654.html
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 08.03.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов
Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:49
2024-03-08T12:49
2024-03-08T14:57
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны."Восьмого марта <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Около 12:00 мск три дрона перехватили над Белгородской областью, а еще один — над Курской.Затем в Минобороны сообщили, что около 13:00 мск над Белгородской областью уничтожили еще два БПЛА.Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, два беспилотника сбили в районе сел Беломестное и Болдыревка, еще два — в районе Варваровки.Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html
https://ria.ru/20240308/neveroyatno-1931855650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Курская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов
Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и один над Курской
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«
"Восьмого марта <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
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Около 12:00 мск три дрона перехватили над Белгородской
областью, а еще один — над Курской
.
Затем в Минобороны сообщили, что около 13:00 мск над Белгородской областью уничтожили еще два БПЛА.
Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, два беспилотника сбили в районе сел Беломестное и Болдыревка, еще два — в районе Варваровки.
Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России
. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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