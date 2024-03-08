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Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 08.03.2024 (обновлено: 14:57 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931892654.html
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 08.03.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов
Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:49
2024-03-08T14:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.&quot;Восьмого марта &lt;...&gt; пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — сказали в ведомстве.Около 12:00 мск три дрона перехватили над Белгородской областью, а еще один — над Курской.Затем в Минобороны сообщили, что около 13:00 мск над Белгородской областью уничтожили еще два БПЛА.Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, два беспилотника сбили в районе сел Беломестное и Болдыревка, еще два — в районе Варваровки.Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html
https://ria.ru/20240308/neveroyatno-1931855650.html
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белгородская область, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Курская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили шесть украинских дронов

Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и один над Курской

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«

"Восьмого марта <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.

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Около 12:00 мск три дрона перехватили над Белгородской областью, а еще один — над Курской.
Затем в Минобороны сообщили, что около 13:00 мск над Белгородской областью уничтожили еще два БПЛА.
Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, два беспилотника сбили в районе сел Беломестное и Болдыревка, еще два — в районе Варваровки.
Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияКурская областьБезопасность
 
 
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