https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931860649.html

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости, 08.03.2024

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями

В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T07:14

2024-03-08T07:14

2024-03-08T07:26

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА 8 мар — РИА Новости. В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны."В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Указывается, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и еще одиннадцать БПЛА над Волгоградской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

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безопасность, россия, белгородская область, волгоградская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф