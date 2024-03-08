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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 08.03.2024 (обновлено: 07:26 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931860649.html
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости, 08.03.2024
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями
В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:14
2024-03-08T07:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
волгоградская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА 8 мар — РИА Новости. В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны."В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Указывается, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и еще одиннадцать БПЛА над Волгоградской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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безопасность, россия, белгородская область, волгоградская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями

МО: силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА 8 мар — РИА Новости. В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны.
«
"В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Указывается, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и еще одиннадцать БПЛА над Волгоградской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВолгоградская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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