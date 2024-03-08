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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости, 08.03.2024
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями
В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:14
2024-03-08T07:14
2024-03-08T07:26
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МОСКВА 8 мар — РИА Новости. В течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один — над Белгородской, сообщили в Минобороны."В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Указывается, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и еще одиннадцать БПЛА над Волгоградской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями
МО: силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями