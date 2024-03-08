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Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера - РИА Новости, 08.03.2024
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12:04 08.03.2024 (обновлено: 13:09 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bayden-1931887240.html
Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера
Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера - РИА Новости, 08.03.2024
Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера
Президент США Джо Байден пошутил, что иногда ему даже хочется страдать слабоумием, отвечая на поздравления членов Демократической партии с успешной, по их... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:04
2024-03-08T13:09
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что иногда ему даже хочется страдать слабоумием, отвечая на поздравления членов Демократической партии с успешной, по их мнению, речью перед конгрессом. Об этом сообщает газета Politico."Мне в некотором роде иногда хочется страдать слабоумием", - приводит слова американского лидера газета. Как отмечает издание, этой шуткой Байден ответил на поздравление от конгрессмена-демократа Джерри Надлера, который заявил, что после речи президента "никто теперь не будет говорить о слабоумии". Ранее Байден провел выступление в американском конгрессе с посланием "О положении союза". Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи. Соратники Байдена по Демократической партии регулярно вставали со своих стульев для оваций главе Белого дома. Республиканцы, напротив, почти все время оставались на месте. В начале марта опрос, проведенный агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC, показал, что 60% взрослых американцев скорее не уверены или совсем не уверены, что у 81-летнего Байдена достаточно умственных способностей, чтобы эффективно исполнять президентские обязанности. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера

Байден пошутил в конгрессе, что ему иногда хочется страдать слабоумием

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что иногда ему даже хочется страдать слабоумием, отвечая на поздравления членов Демократической партии с успешной, по их мнению, речью перед конгрессом. Об этом сообщает газета Politico.
"Мне в некотором роде иногда хочется страдать слабоумием", - приводит слова американского лидера газета.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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Как отмечает издание, этой шуткой Байден ответил на поздравление от конгрессмена-демократа Джерри Надлера, который заявил, что после речи президента "никто теперь не будет говорить о слабоумии".
Ранее Байден провел выступление в американском конгрессе с посланием "О положении союза". Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи. Соратники Байдена по Демократической партии регулярно вставали со своих стульев для оваций главе Белого дома. Республиканцы, напротив, почти все время оставались на месте.
В начале марта опрос, проведенный агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC, показал, что 60% взрослых американцев скорее не уверены или совсем не уверены, что у 81-летнего Байдена достаточно умственных способностей, чтобы эффективно исполнять президентские обязанности.
В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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