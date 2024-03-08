https://ria.ru/20240308/bayden-1931887240.html

Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера

Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера - РИА Новости, 08.03.2024

Байден пошутил в ответ на поздравление от конгрессмена Надлера

Президент США Джо Байден пошутил, что иногда ему даже хочется страдать слабоумием, отвечая на поздравления членов Демократической партии с успешной, по их... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:04

2024-03-08T12:04

2024-03-08T13:09

в мире

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0874fa9e7e7e95046d21d16bc82acd2d.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что иногда ему даже хочется страдать слабоумием, отвечая на поздравления членов Демократической партии с успешной, по их мнению, речью перед конгрессом. Об этом сообщает газета Politico."Мне в некотором роде иногда хочется страдать слабоумием", - приводит слова американского лидера газета. Как отмечает издание, этой шуткой Байден ответил на поздравление от конгрессмена-демократа Джерри Надлера, который заявил, что после речи президента "никто теперь не будет говорить о слабоумии". Ранее Байден провел выступление в американском конгрессе с посланием "О положении союза". Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи. Соратники Байдена по Демократической партии регулярно вставали со своих стульев для оваций главе Белого дома. Республиканцы, напротив, почти все время оставались на месте. В начале марта опрос, проведенный агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC, показал, что 60% взрослых американцев скорее не уверены или совсем не уверены, что у 81-летнего Байдена достаточно умственных способностей, чтобы эффективно исполнять президентские обязанности. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден