https://ria.ru/20240308/bayden-1931884401.html

Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев

Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев - РИА Новости, 08.03.2024

Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X заявил, что президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:43

2024-03-08T11:43

2024-03-08T11:48

сша

джо байден

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X заявил, что президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта, потому что по сравнению с ним он - "позор для США"."В обращении "О положении союза" Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу. Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из депрессии; Байден же - сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать Третью мировую войну", - написал Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что Рузвельт боролся против фашистов, а Байден - за них."Он позор Соединенных Штатов!" - подчеркнул Медведев.Ранее Байден во время выступления в американском конгрессе заявил, что в 1941 году Рузвельт обращался к нации в момент, когда в Европе бушевала война. Он заявил, что экс-президент хотел разбудить конгресс, и тоже самое хочет сделать он в настоящий момент.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html

https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, джо байден, в мире