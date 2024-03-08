Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев
Медведев: Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, будучи позором для США
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X заявил, что президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта, потому что по сравнению с ним он - "позор для США".
"В обращении "О положении союза" Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу. Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из депрессии; Байден же - сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать Третью мировую войну", - написал Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что Рузвельт боролся против фашистов, а Байден - за них.
"Он позор Соединенных Штатов!" - подчеркнул Медведев.
Ранее Байден во время выступления в американском конгрессе заявил, что в 1941 году Рузвельт обращался к нации в момент, когда в Европе бушевала война. Он заявил, что экс-президент хотел разбудить конгресс, и тоже самое хочет сделать он в настоящий момент.