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Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев - РИА Новости, 08.03.2024
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11:43 08.03.2024 (обновлено: 11:48 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bayden-1931884401.html
Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев
Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев - РИА Новости, 08.03.2024
Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X заявил, что президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:43
2024-03-08T11:48
сша
джо байден
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X заявил, что президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта, потому что по сравнению с ним он - "позор для США"."В обращении "О положении союза" Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу. Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из депрессии; Байден же - сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать Третью мировую войну", - написал Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что Рузвельт боролся против фашистов, а Байден - за них."Он позор Соединенных Штатов!" - подчеркнул Медведев.Ранее Байден во время выступления в американском конгрессе заявил, что в 1941 году Рузвельт обращался к нации в момент, когда в Европе бушевала война. Он заявил, что экс-президент хотел разбудить конгресс, и тоже самое хочет сделать он в настоящий момент.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, считает Медведев

Медведев: Байден зря сравнил себя с Рузвельтом, будучи позором для США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X заявил, что президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта, потому что по сравнению с ним он - "позор для США".
"В обращении "О положении союза" Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу. Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из депрессии; Байден же - сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать Третью мировую войну", - написал Медведев.
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Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что Рузвельт боролся против фашистов, а Байден - за них.
"Он позор Соединенных Штатов!" - подчеркнул Медведев.
Ранее Байден во время выступления в американском конгрессе заявил, что в 1941 году Рузвельт обращался к нации в момент, когда в Европе бушевала война. Он заявил, что экс-президент хотел разбудить конгресс, и тоже самое хочет сделать он в настоящий момент.
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