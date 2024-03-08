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Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - РИА Новости, 08.03.2024
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11:04 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - РИА Новости, 08.03.2024
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:04
2024-03-08T11:04
в мире
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джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским постмодерном". "Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", - написала Захарова. Также она пошутила, комментируя поговорку Байдена про то, что за дешёвыми лекарствами можно ехать в Москву, что консульскому департаменту МИД РФ нужно будет добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".
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в мире, россия, москва, джо байден, мария захарова, конгресс сша
В мире, Россия, Москва, Джо Байден, Мария Захарова, Конгресс США
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США

Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе США мезозойским постмодерном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским постмодерном".
"Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", - написала Захарова.
Также она пошутила, комментируя поговорку Байдена про то, что за дешёвыми лекарствами можно ехать в Москву, что консульскому департаменту МИД РФ нужно будет добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".
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