https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - РИА Новости, 08.03.2024
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:04
2024-03-08T11:04
2024-03-08T11:04
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским постмодерном". "Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", - написала Захарова. Также она пошутила, комментируя поговорку Байдена про то, что за дешёвыми лекарствами можно ехать в Москву, что консульскому департаменту МИД РФ нужно будет добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Москва, Джо Байден, Мария Захарова, Конгресс США
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе США мезозойским постмодерном