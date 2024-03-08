https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html

Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США

Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США - РИА Новости, 08.03.2024

Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:04

2024-03-08T11:04

2024-03-08T11:04

в мире

россия

москва

джо байден

мария захарова

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала выступление американского президента Джо Байдена в конгрессе "мезозойским постмодерном". "Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", - написала Захарова. Также она пошутила, комментируя поговорку Байдена про то, что за дешёвыми лекарствами можно ехать в Москву, что консульскому департаменту МИД РФ нужно будет добавить в список целей для поездок в Россию графу "За лекарствами по совету Байдена".

https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, джо байден, мария захарова, конгресс сша