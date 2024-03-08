https://ria.ru/20240308/bayden-1931866024.html
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью - РИА Новости, 08.03.2024
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью
Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:40
2024-03-08T08:40
2024-03-08T08:40
в мире
сша
джо байден
такер карлсон
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926356699_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f8b8efff80048dbec94f2b8d63828de.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и неамериканской речью. "Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом", - сказал Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист также заявил, что Байден - "жесткий и злобный демагог". Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926356699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e5fabe619537db7f9940a7dd8f22e38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, такер карлсон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Такер Карлсон, Выборы президента США — 2024
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью
Карлсон назвал выступление Байдена самой мрачной и неамериканской речью