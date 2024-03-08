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Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью - РИА Новости, 08.03.2024
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08:40 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/bayden-1931866024.html
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью - РИА Новости, 08.03.2024
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью
Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:40
2024-03-08T08:40
в мире
сша
джо байден
такер карлсон
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и неамериканской речью. "Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом", - сказал Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист также заявил, что Байден - "жесткий и злобный демагог". Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html
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в мире, сша, джо байден, такер карлсон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Такер Карлсон, Выборы президента США — 2024
Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью

Карлсон назвал выступление Байдена самой мрачной и неамериканской речью

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк Такер Карлсон
 Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и неамериканской речью.
"Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом", - сказал Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X.
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Журналист также заявил, что Байден - "жесткий и злобный демагог".
Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
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В миреСШАДжо БайденТакер КарлсонВыборы президента США — 2024
 
 
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