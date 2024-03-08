https://ria.ru/20240308/bayden-1931866024.html

Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью

Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью - РИА Новости, 08.03.2024

Карлсон назвал выступление Байдена самой неамериканской речью

Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:40

2024-03-08T08:40

2024-03-08T08:40

в мире

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джо байден

такер карлсон

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза" самой мрачной и неамериканской речью. "Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом", - сказал Карлсон во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист также заявил, что Байден - "жесткий и злобный демагог". Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.

https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, такер карлсон, выборы президента сша — 2024