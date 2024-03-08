https://ria.ru/20240308/asti-1931955065.html
Анна Асти приняла участие в концерте на выставке "Россия"
Анна Асти приняла участие в концерте на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.03.2024
Анна Асти приняла участие в концерте на выставке "Россия"
Певица Анна Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:02
2024-03-08T22:02
2024-03-08T22:02
выставка-форум "россия"
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анастасия ивлеева
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певица Анна Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости. Артистка выступила на концерте к Международному женскому дню в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Одной из участниц вечеринки была Анна Асти. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные ее участники публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток, и повестку в военкомат. После участия Асти в скандальной вечеринки не концерты были отменены в городах России, в частности в Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931954603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, краснодар, анастасия ивлеева, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Краснодар, Анастасия Ивлеева, Выставка-форум "Россия"
Анна Асти приняла участие в концерте на выставке "Россия"
Анна Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки" Ивлеевой
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певица Анна Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости.
Артистка выступила на концерте к Международному женскому дню в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Одной из участниц вечеринки была Анна Асти. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные ее участники публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток, и повестку в военкомат.
После участия Асти в скандальной вечеринки не концерты были отменены в городах России, в частности в Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.
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