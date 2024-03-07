https://ria.ru/20240307/zvartnots-1931720856.html

Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны

Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны - РИА Новости, 07.03.2024

Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны

Армения готова самостоятельно вести погранконтроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" без российских пограничников, сообщил глава армянского МИД... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:19

2024-03-07T14:19

2024-03-07T14:55

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армения

арарат мирзоян

пограничное управление фсб рф

россия

ереван

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ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Армения готова самостоятельно вести погранконтроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" без российских пограничников, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников. "Армения с институциональной точки зрения готова самостоятельно нести пограничную службу в аэропорту "Звартноц"... Мы проинформировали РФ, что больше не нуждаемся в содействии российской стороны, конечно, выразив ей благодарность", - сказал Мирзоян журналистам. По его словам, изначально участие российских пограничников было предусмотрено в качестве содействия молодому армянскому государству до создания институциональных возможностей охраны границы в аэропорту. "Мы проинформировали российскую сторону. Предполагаю, что этого будет достаточно и вопрос будет решен", - заявил Мирзоян. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц".

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, арарат мирзоян, пограничное управление фсб рф, россия, ереван