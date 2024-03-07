Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны
Мирзоян: Армения готова нести службу в Звартноце без российских пограничников
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Пассажиры в международном аэропорту "Звартноц". Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Армения готова самостоятельно вести погранконтроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" без российских пограничников, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников.
"Армения с институциональной точки зрения готова самостоятельно нести пограничную службу в аэропорту "Звартноц"... Мы проинформировали РФ, что больше не нуждаемся в содействии российской стороны, конечно, выразив ей благодарность", - сказал Мирзоян журналистам.
По его словам, изначально участие российских пограничников было предусмотрено в качестве содействия молодому армянскому государству до создания институциональных возможностей охраны границы в аэропорту. "Мы проинформировали российскую сторону. Предполагаю, что этого будет достаточно и вопрос будет решен", - заявил Мирзоян.
Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц".