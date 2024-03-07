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Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны - РИА Новости, 07.03.2024
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14:19 07.03.2024 (обновлено: 14:55 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/zvartnots-1931720856.html
Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны
Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны - РИА Новости, 07.03.2024
Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны
Армения готова самостоятельно вести погранконтроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" без российских пограничников, сообщил глава армянского МИД... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:19
2024-03-07T14:55
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армения
арарат мирзоян
пограничное управление фсб рф
россия
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ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Армения готова самостоятельно вести погранконтроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" без российских пограничников, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников. "Армения с институциональной точки зрения готова самостоятельно нести пограничную службу в аэропорту "Звартноц"... Мы проинформировали РФ, что больше не нуждаемся в содействии российской стороны, конечно, выразив ей благодарность", - сказал Мирзоян журналистам. По его словам, изначально участие российских пограничников было предусмотрено в качестве содействия молодому армянскому государству до создания институциональных возможностей охраны границы в аэропорту. "Мы проинформировали российскую сторону. Предполагаю, что этого будет достаточно и вопрос будет решен", - заявил Мирзоян. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц".
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html
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в мире, армения, арарат мирзоян, пограничное управление фсб рф, россия, ереван
В мире, Армения, Арарат Мирзоян, Пограничное управление ФСБ РФ, Россия, Ереван
Армения готова сама нести службу в аэропорту Еревана, заявил МИД страны

Мирзоян: Армения готова нести службу в Звартноце без российских пограничников

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту "Звартноц"
Пассажиры в международном аэропорту Звартноц - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Пассажиры в международном аэропорту "Звартноц". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Армения готова самостоятельно вести погранконтроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" без российских пограничников, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" без российских пограничников.
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"Армения с институциональной точки зрения готова самостоятельно нести пограничную службу в аэропорту "Звартноц"... Мы проинформировали РФ, что больше не нуждаемся в содействии российской стороны, конечно, выразив ей благодарность", - сказал Мирзоян журналистам.
По его словам, изначально участие российских пограничников было предусмотрено в качестве содействия молодому армянскому государству до создания институциональных возможностей охраны границы в аэропорту. "Мы проинформировали российскую сторону. Предполагаю, что этого будет достаточно и вопрос будет решен", - заявил Мирзоян.
Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц".
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В миреАрменияАрарат МирзоянПограничное управление ФСБ РФРоссияЕреван
 
 
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