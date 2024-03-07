https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931697655.html
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины - РИА Новости, 07.03.2024
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины
Президент России Владимир Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать и добиваться успеха женщины. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:08
2024-03-07T13:08
2024-03-07T13:34
владимир путин
общество
россия
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать и добиваться успеха женщины."Почувствовав всё это, полетав на разных летательных аппаратах, конечно, могу сказать, что это вроде бы как мужская работа, но, тем не менее, она, конечно, и для девушек, для женщин доступна. И вообще, я считаю, что нет таких профессий, где не могли бы работать и добиваться успехов женщины", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Президент отметил, что в России девушки везде работают и добиваются успехов."Правда, в морской авиации, торпедоносной, ракетоносной авиации женщин пока не было, все-таки это связано с особым риском, и надо девушек поберечь, мне кажется", - добавил он.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины
Путин: профессий, где бы не могли работать женщины, не существует
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать и добиваться успеха женщины.
"Почувствовав всё это, полетав на разных летательных аппаратах, конечно, могу сказать, что это вроде бы как мужская работа, но, тем не менее, она, конечно, и для девушек, для женщин доступна. И вообще, я считаю, что нет таких профессий, где не могли бы работать и добиваться успехов женщины", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент отметил, что в России девушки везде работают и добиваются успехов.
"Правда, в морской авиации, торпедоносной, ракетоносной авиации женщин пока не было, все-таки это связано с особым риском, и надо девушек поберечь, мне кажется", - добавил он.
Путин рассказал об особенности российских женщин