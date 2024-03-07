https://ria.ru/20240307/zhenschina-investor-1931776901.html
Аналитики составили портрет среднестатистической женщины-инвестора в России
Аналитики составили портрет среднестатистической женщины-инвестора в России - РИА Новости, 07.03.2024
Аналитики составили портрет среднестатистической женщины-инвестора в России
Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: в 2019 году она составляла 14%, а в 2023 году достигла 42% от всех розничных... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:49
2024-03-07T16:49
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: в 2019 году она составляла 14%, а в 2023 году достигла 42% от всех розничных инвесторов, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на исследование женских инвестпредпочтений за прошлый год и предшествующие периоды. Согласно данным анализа, инвесторы-женщины в России немного старше инвесторов-мужчин: в среднем 35–36 лет против 33. Возраст почти половины из них (48%) составляет от 30 до 45 лет. На молодых инвесторов (20–30 лет) приходится 24,2% женщин, а на старший возраст (от 45 лет) — 23,4%. Только 4,4% всех инвестирующих женщин моложе 20 лет. Доля женщин-инвесторов с собственным бизнесом достигла 16% (в 2020 году было 13%). Большинство женщин, занимающихся инвестициями, работают по найму: 70,5%. Каждая десятая женщина-инвестор (10,5%) не работает (в 2020 году было 16%). Порядка 3% женщин-инвесторов — пенсионеры. Большинство женщин-инвесторов имеют одно высшее образование — 76%, еще примерно 3% — несколько высших, а около 1% — ученую степень. Каждая пятая женщина-инвестор (20%) отметила свой уровень образования как "средний". При этом 36% женщин-инвесторов прошли обучение на образовательной платформе "Академия инвестиций". По мнению экспертов, у женщин-инвесторов за несколько лет выросли аппетиты к риску. Так, 34,7% придерживаются агрессивных стратегий в инвестициях (в 2020 году было 25%). Больше половины (54,1%) женщин-инвесторов придерживаются стратегий с умеренным риском (было 57%). Консервативным стратегиям следуют 11,2% женщин-инвесторов (было 18%). Основная часть женщин-инвесторов (93%) придерживается стратегии buy & hold (бай энд холд): собирает долгосрочный портфель и точечно корректирует его, совершая до 10 сделок в месяц. Есть и более активные женщины-инвесторы: 5,2% каждый месяц совершают от 10 до 50 сделок, а порядка 2% — свыше 50 сделок, отметили аналитики. В фаворитах у женщин-инвесторов несколько секторов экономики, самые популярные — финансовый сектор, энергетика, ИТ и потребительские товары.
https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931697655.html
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россия, тинькофф. кредитные системы, опросы, международный женский день, новости компаний - экономика, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Опросы, Международный женский день, Новости компаний - Экономика, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: в 2019 году она составляла 14%, а в 2023 году достигла 42% от всех розничных инвесторов, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на исследование женских инвестпредпочтений за прошлый год и предшествующие периоды.
Согласно данным анализа, инвесторы-женщины в России немного старше инвесторов-мужчин: в среднем 35–36 лет против 33. Возраст почти половины из них (48%) составляет от 30 до 45 лет. На молодых инвесторов (20–30 лет) приходится 24,2% женщин, а на старший возраст (от 45 лет) — 23,4%. Только 4,4% всех инвестирующих женщин моложе 20 лет.
Доля женщин-инвесторов с собственным бизнесом достигла 16% (в 2020 году было 13%). Большинство женщин, занимающихся инвестициями, работают по найму: 70,5%. Каждая десятая женщина-инвестор (10,5%) не работает (в 2020 году было 16%). Порядка 3% женщин-инвесторов — пенсионеры.
Большинство женщин-инвесторов имеют одно высшее образование — 76%, еще примерно 3% — несколько высших, а около 1% — ученую степень. Каждая пятая женщина-инвестор (20%) отметила свой уровень образования как "средний". При этом 36% женщин-инвесторов прошли обучение на образовательной платформе "Академия инвестиций".
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины
По мнению экспертов, у женщин-инвесторов за несколько лет выросли аппетиты к риску. Так, 34,7% придерживаются агрессивных стратегий в инвестициях (в 2020 году было 25%). Больше половины (54,1%) женщин-инвесторов придерживаются стратегий с умеренным риском (было 57%). Консервативным стратегиям следуют 11,2% женщин-инвесторов (было 18%).
Основная часть женщин-инвесторов (93%) придерживается стратегии buy & hold (бай энд холд): собирает долгосрочный портфель и точечно корректирует его, совершая до 10 сделок в месяц. Есть и более активные женщины-инвесторы: 5,2% каждый месяц совершают от 10 до 50 сделок, а порядка 2% — свыше 50 сделок, отметили аналитики.
В фаворитах у женщин-инвесторов несколько секторов экономики, самые популярные — финансовый сектор, энергетика, ИТ и потребительские товары.