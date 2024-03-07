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В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9
В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9 - РИА Новости, 07.03.2024
В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в четверг на юго-западе Чехии, данных о пострадавших нет, сообщило новостное издание Seznam Zprávy. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:28
2024-03-07T18:28
2024-03-07T18:28
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ПРАГА, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в четверг на юго-западе Чехии, данных о пострадавших нет, сообщило новостное издание Seznam Zprávy. "Землетрясение произошло неподалеку от города Миротице, расположенного в Писецком районе Южно-Чешского края, его магнитуда составила 3,9. Мы оцениваем глубину (эпицентра) в 18 километров. Предыдущее подобное землетрясение с магнитудой 3,2 мы зафиксировали в ноябре прошлого года в районе города Хеб на западе республики", - сообщил журналистам представитель Геофизического института Академии наук Чехии Якуб Клицпер. При этом он не исключил, что ситуация может повториться в обозримом будущем. По данным краевой полиции, никаких сообщений о пострадавших от землетрясения людях или поврежденном имуществе пока не поступало.
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в мире, чехия
В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Seznam Zprávy: на юго-западе Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9
ПРАГА, 7 мар – РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в четверг на юго-западе Чехии, данных о пострадавших нет, сообщило новостное издание Seznam Zprávy
.
"Землетрясение произошло неподалеку от города Миротице, расположенного в Писецком районе Южно-Чешского края, его магнитуда составила 3,9. Мы оцениваем глубину (эпицентра) в 18 километров. Предыдущее подобное землетрясение с магнитудой 3,2 мы зафиксировали в ноябре прошлого года в районе города Хеб на западе республики", - сообщил журналистам представитель Геофизического института Академии наук Чехии Якуб Клицпер. При этом он не исключил, что ситуация может повториться в обозримом будущем.
По данным краевой полиции, никаких сообщений о пострадавших от землетрясения людях или поврежденном имуществе пока не поступало.
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