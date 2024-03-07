https://ria.ru/20240307/zavody-1931580614.html

Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования

Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования - РИА Новости, 07.03.2024

Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования

Производство электрооборудования на заводах и фабриках Москвы в 2023 году выросло более чем в два раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T09:06

2024-03-07T09:06

2024-03-07T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Производство электрооборудования на заводах и фабриках Москвы в 2023 году выросло более чем в два раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сегодня в городе расположено свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек. За 2023 год они увеличили объем производства на 106,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Как уточнили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики, предприятия Москвы сегодня выпускают электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и многое другое. В частности, в городе в прошлом году произвели свыше 100 тысяч светящихся указателей и световых табло, а также около 800 тысяч люстр и осветительных подвесных устройств.В минувшем году Москва заключила офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках проекта компания приняла на себя обязательства по инвестициям. Москва, в свою очередь, обязалась приобретать у компании батареи в течение нескольких лет.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил 22,3% (без учета нефтеперерабатывающей отрасли).По поручению мэра в Москве реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности столицы для отечественных производителей, в частности, за счет присвоения статуса промышленного комплекса. Этот статус дает предприятиям возможность пользоваться налоговыми льготами, включая налоги на прибыль, недвижимость, землю. Сейчас два столичных производителя кабельно-проводниковой продукции имеют такой статус.

https://radiosputnik.ru/20240227/zapravki-1929751213.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва