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Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования
Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования - РИА Новости, 07.03.2024
Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования
Производство электрооборудования на заводах и фабриках Москвы в 2023 году выросло более чем в два раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:06
2024-03-07T09:06
2024-03-07T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Производство электрооборудования на заводах и фабриках Москвы в 2023 году выросло более чем в два раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сегодня в городе расположено свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек. За 2023 год они увеличили объем производства на 106,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Как уточнили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики, предприятия Москвы сегодня выпускают электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и многое другое. В частности, в городе в прошлом году произвели свыше 100 тысяч светящихся указателей и световых табло, а также около 800 тысяч люстр и осветительных подвесных устройств.В минувшем году Москва заключила офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках проекта компания приняла на себя обязательства по инвестициям. Москва, в свою очередь, обязалась приобретать у компании батареи в течение нескольких лет.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил 22,3% (без учета нефтеперерабатывающей отрасли).По поручению мэра в Москве реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности столицы для отечественных производителей, в частности, за счет присвоения статуса промышленного комплекса. Этот статус дает предприятиям возможность пользоваться налоговыми льготами, включая налоги на прибыль, недвижимость, землю. Сейчас два столичных производителя кабельно-проводниковой продукции имеют такой статус.
https://radiosputnik.ru/20240227/zapravki-1929751213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Производство электрооборудования на заводах и фабриках Москвы в 2023 году выросло более чем в два раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сегодня в городе расположено свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек. За 2023 год они увеличили объем производства на 106,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Как уточнили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики, предприятия Москвы сегодня выпускают электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и многое другое. В частности, в городе в прошлом году произвели свыше 100 тысяч светящихся указателей и световых табло, а также около 800 тысяч люстр и осветительных подвесных устройств.
В минувшем году Москва заключила офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках проекта компания приняла на себя обязательства по инвестициям. Москва, в свою очередь, обязалась приобретать у компании батареи в течение нескольких лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщал, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил 22,3% (без учета нефтеперерабатывающей отрасли).
По поручению
мэра в Москве реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности столицы для отечественных производителей, в частности, за счет присвоения статуса промышленного комплекса. Этот статус дает предприятиям возможность пользоваться налоговыми льготами, включая налоги на прибыль, недвижимость, землю. Сейчас два столичных производителя кабельно-проводниковой продукции имеют такой статус.
Собянин: к 2030 году в Москве построят 30 тысяч электрозаправок