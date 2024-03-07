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Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии
Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:06
2024-03-07T23:06
2024-03-07T23:06
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного, как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счетом выигрывает у своего бывшего командира. Поэтому и отправляют подальше - послом в Лондон, чтобы держать на расстоянии от Украины", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что если с Залужным что-то случится в Великобритании, то будет гораздо проще свалить вину на российские спецслужбы. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии
Депутат Журавлев: Залужного отправили в Лондон, чтобы держать подальше от Киева