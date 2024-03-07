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Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842082.html
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии
Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:06
2024-03-07T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
лондон
владимир зеленский
валерий залужный
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного, как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счетом выигрывает у своего бывшего командира. Поэтому и отправляют подальше - послом в Лондон, чтобы держать на расстоянии от Украины", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что если с Залужным что-то случится в Великобритании, то будет гораздо проще свалить вину на российские спецслужбы. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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в мире, великобритания, лондон, владимир зеленский, валерий залужный, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Верховная Рада Украины
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии

Депутат Журавлев: Залужного отправили в Лондон, чтобы держать подальше от Киева

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
"Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного, как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счетом выигрывает у своего бывшего командира. Поэтому и отправляют подальше - послом в Лондон, чтобы держать на расстоянии от Украины", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что если с Залужным что-то случится в Великобритании, то будет гораздо проще свалить вину на российские спецслужбы.
Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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5 марта, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияЛондонВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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