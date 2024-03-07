https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842082.html

Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии

Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024

Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии

Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T23:06

2024-03-07T23:06

2024-03-07T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

лондон

владимир зеленский

валерий залужный

алексей журавлев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного, как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счетом выигрывает у своего бывшего командира. Поэтому и отправляют подальше - послом в Лондон, чтобы держать на расстоянии от Украины", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что если с Залужным что-то случится в Великобритании, то будет гораздо проще свалить вину на российские спецслужбы. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

великобритания

лондон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, лондон, владимир зеленский, валерий залужный, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины